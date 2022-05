Propongo al ELN un cese unilateral indefinido, no solo en elecciones: Fico

Federico Gutiérrez, candidato presidencial a las elecciones 2022, habló en 10AM Hoy Por Hoy sobre su campaña, propuestas, y lo que viene para este domingo 29 de mayo.

El escogido por el Equipo Por Colombia dejó varias críticas al régimen de Nicolás Maduro, Piedad Córdoba y Gustavo Petro. Sin embargo, también dijo que trabajaría con sus actuales competidores de elecciones.

Actual campaña

"Hay en días en los que uno duerme dos o tres horas. La voz también se va quedando, pero uno está contento. Si se hizo la tarea juicioso y ya estamos rematando estos últimos días, estoy tranquilo", dijo.

"No me inquieta tampoco lo de Rodolfo Hernández porque el crecimiento lo hemos tenido nosotros, hoy estamos segundos y muy cerquita de Petro, que lleva 12 años en campaña. Yo llevo 6 meses. Yo voy a debates, argumento, respeto, tengo autoridad moral... Yo sí tengo autoridad moral contra la corrupción porque no tengo investigaciones ni estoy a punto de ir a juicio. La tarea la hemos hecho, en la calle uno lo ve. El domingo todo va a salir muy bien, estoy convencido que se necesita un cambio para mejorar. Venezuela, Nicaragua, Perú, Chile... Estos cambiaron para empeorar y a Colombia no le puede pasar", contó.

Propuestas

"Reducción de gastos del estado. Debemos garantizar seguridad en las ciudades, porque la gente sale con miedo en sus casas, sobre todo en Bogotá, eso es una tragedia. La seguridad alimentaria es otro problema de las personas de bajos ingresos, con inflación y precios por las nubes, por eso vamos con 'cero hambre'. Debe haber un bono de gratitud económica para los empleados, no alcanza el salario mínimo", confesó.

"Matrícula 0 para jóvenes de estrato 1, 2, y 3 en públicas. Hay que ver la revolución del campo, nosotros vamos a invertir 9 billones anuales. Hay infraestructura para el campo y seguridad alimentaria, también con vías terciarias para el campo. Banco agrario: vamos a prestarle a los campesinos y pequeños productores, vamos con créditos de 0 interés del banco agrario y que sean tasas subsidiadas", dijo.

"Hay una burocracia excesiva y hay que trabajar para lo que necesita el Estado, no para pagar favores políticos. Hay gastos que se pueden ahorrar de celulares, carros, y lujos de funcionarios públicos. Yo no necesito excesos y tenemos que entender que somos funcionarios públicos; cada uno ve en qué se gasta su salario, pero la plata de los colombianos no. Aquí se necesita cárcel y extinción de dominio, porque el corrupto va rico a la cárcel y salen a los 3-5 años y se van a Miami a disfrutar sus yates", argumentó.

Trabajar con candidatos en un posible gobierno

"Yo no tengo enemigos, voy adelante y los invito a trabajar por el país. Petro va a ser senador porque va a quedar segundo. Lo primero que le voy a decir es: esta es la propuesta de Gobierno, estos son los temas y hablemos. Yo no tengo odios en lo personal. Yo difiero en los modelos de cómo sacar el país adelante, pero no con las personas. Fajardo es una persona que habla de educación, yo lo invitaría a trabajar; él no espera un puesto, yo me lo imagino en la vida académica, lo he respetado así ponga otra gente a atacarme. Yo no reparto puestos para que me apoyen, pero si tienen un liderazgo político es importante. Hay que respetar", contó.

Ciudades principales y protestas sociales

"En Cali, Medellín y Bogotá hay desastres. A algunos alcaldes no les gusta, pero deben ir acompañados de la presidencia. Una cosa es el orden público desde la fuerza, y justicia, pero otra es la inversión social. Yo como presidente garantizo la protesta social, es democracia, pero no es lo mismo un joven que sale y no tiene acceso a educación, que tiene toda la razón. Pero yo no puedo estar de acuerdo con la violencia, con quemar las ciudades, con poner en riesgo la vida de los otros. Nadie puede abusar de la fuerza pública tampoco y abusar de derechos humanos. No tenemos que paralizar y quemar el país. Yo daré garantía a la protesta social, pero debe haber orden y no vivir en el caos", dijo.

Procesos de paz

"Yo voy a dar cumplimiento de los acuerdos de paz. Cuando yo llegue al gobierno, no me pongo a hablar mal de los expresidentes. La gente dice que yo soy candidato de Uribe, pero a él le gané la alcaldía de Medellín. Yo voy a hacer que las Farc también cumpla", contó.

Diálogos con ELN, Clan Del Golfo y grupos criminales

"Lo de Gentil Duarte refleja la relación con Maduro y las Farc. Yo mismo voy a hablar con los jóvenes para que sigan dejando las armas. Con el ELN, yo le propongo que haga un cese unilateral indefinido y no solo en elecciones, que demuestren esa voluntad de paz a Colombia; cuando gane la presidencia nos sentamos a dialogar. Lo que ellos tienen es que ganarse la confianza de la gente. Yo siempre voy a buscar la paz", dijo.

"Con el Clan del Golfo es otro tema. Paralizaron 7 departamentos hace pocos días. Yo de presidente estoy ahí en el segundo acompañando a las comunidades. Yo me aterro al ver tantos defensores que le salieron a 'Otoniel', que entonces porque se fue no va a haber justicia. Yo me comprometo que entablo un diálogo con EE. UU. y desde el departamento de justicia definamos condiciones para que desde Colombia se pueda tener acceso a la verdad y justicia. Yo no tengo vínculos con nadie, el que sea que tenga vínculos, debe responder. Yo no estoy del lado de organizaciones criminales. Mantengo el apoyo a la fuerza pública y también digo que algo nunca más puede pasar como los falsos positivos, qué dolor, eso se tiene que saber toda la verdad. Todos esos desgraciados tienen que responder, sea el que sea", argumentó.

"Todos están escondidos en Venezuela. La relación de Maduro con Colombia ha sido por las Farc y el ELN, Piedad Córdoba y Petro. Vamos a definir canales entendiendo que tenemos 800 mil colombianos viviendo en Venezuela, es importante decir que nosotros deberíamos tener la posibilidad de tener unos temas consulares. Hay que revisarlo", confesó.

Grupos LGBTI

"Mi posición es respeto por la comunidad LGBTI, yo creo en derechos, no me enredo con eso. Yo creo que en Colombia debemos respetar y soy una persona que tiene familia, que tiene amigos de esa comunidad y que respeto y no tengo por qué excluirlos. Respeto la libertad de culto", contó.

Problemas con Piedad Córdoba

"Piedad Córdoba está brava porque no tuvo piedad con los secuestrados, la misma Ingrid lo contó, ella impedía la liberación para tenerlo como arma política. Y ahí la eligieron en el Pacto Histórico, es una vergüenza. Uno no toma la decisión de si extradita o no a alguien por ser amigo o enemigo, es simple respeto a la justicia", dijo

Lo que viene y Registraduría

"Yo no soy mesías ni salvador, yo no creo que sin mí la vida no funciona. No tengo que ir a notarías porque a mí sí me creen. Yo no soy ni de uno ni del otro, yo soy 'Fico' y voy a tener en cuenta a todos los sectores sociales", contó.

"Hay cosas que no se han aclarado, me parece delicado que no se va a tener esa veeduría internacional. Eso debió llegar desde antes para que nos dijeran qué pasó con las del Congreso. Yo no pido garantías solo para mí, sino para todos los candidatos", finalizó.