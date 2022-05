Quintana: "El juego que puede guiarnos a la final es contra Millonarios"

El portero de Atlético Nacional, Aldair Quintana, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre su situación actual en el equipo, en el que no tiene minutos desde el 17 de abril del presente año. A su vez, habló de cómo ha manejado la presión tras la crisis que vivió en el club por errores y presión de la hinchada.

En primera medida, destacó que se encuentra preparándose para cuando tenga la oportunidad de tener tiempo de juego y dejó abierta la posibilidad de una salida: "Por ahora en lo que estoy concentrado es en terminar bien con el equipo, que se pueda dar el objetivo de ser campeones y ya cuando termine el torneo evaluar muchas cosas, uno siempre va a querer tener minutos hay que esperar qué pasa".

Le puede interesar:

Sobre la difícil situación que vivió recientemente en la institución, por la presión de la hinchada, dijo: "Yo creo que siempre los jugadores de equipos grandes, tienen que aprender a convivir con eso, sé muy bien lo que representa, el club ha pasado un largo tiempo sin ganar la liga y eso es más complejo, pero aprendiendo de todas las cosas".

"Tuve la oportunidad de conversar con mucha gente que se puso a disposición proque no fue un momento fácil todo lo que había pasado, pero uno como jugador y persona, aprende de las situaciones que le pasan a uno, de todo lo que paso sirve para mi carrera, se requiere de mucha fortaleza y como lo dije se aprende de todo", comentó.

"Cuando paso todo lo que pasó conmigo, no iba a ser fácil porque el estado de ánimo no era el más deseado, pero creo que todo esto sirve, uno como jugador va a querer estar bien anímicamente, porque así se le hace a uno más fácil rendir, en lo personal fue para mi un año bueno el año pasado. Después de lo que pasó no iba a ser lo mismo, iba a ser difícil", agregó.

Finalmente, se refirió a las posibilidades de Atlético Nacional en el cuadrangular A, teniendo en cuenta que el próximo juego será ante Millonarios.

"Sacamos un punto en una plaza compleja ante un gran rival y todos los partidos tienen mucha importancia, pero un partido que nos puede marcar el camino para llegar a la final es el próximo ante Millonarios, si logramos ganar, nos marcamos un camino para lo que queremos", concluyó.