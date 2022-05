El Pulso del Fútbol, 24 de mayo de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre Luis Díaz y su comparación en precio con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. César dijo: "La edad es fundamental en el precio, hoy no me cabe la menor duda de que Díaz vale más que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Hoy Díaz ratifica que vale más que ellos". Sobre el tema Óscar agregó: "Una cosa es la edad y otra cosa es la trascendencia en el fútbol, todavía no creo que Luis Díaz valga más que Cristiano y Messi. Es que al PSG y Manchester United les tocó pagar mucho por esos jugadores".

