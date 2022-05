"Los colombianos estamos mamados de que nos traten de pobres y miserables"

John Milton Rodríguez, senador, candidato presidencial y representante de las iglesias cristianas del país, habló en 10 AM Hoy por Hoy sobre su labor política y como pastor.

El candidato es pastor cristiano hace 28 años y comenzó su vida pastoral cuando tenía 24 años: "El amor al prójimo fue algo que me movió hacía mi carrera pastoral, los programas sociales, conocer las problemáticas sociales fueron motivantes. Ser pastor es un llamado, es sacrificio y amor por la gente", dijo. Explicó que montar una iglesia no fue fácil y aseguró que es un llamado y se debe hacer de corazón

El senador contó que su carrera política fue un llamado de Dios y dijo que en su ejercicio como senador ha habido un rema de buscar el bien para todos. Se refirió al tema del aborto y la adopción: "La adopción es un derecho de los niños, no de los adultos. Yo creo que los colombianos tienen derecho a nacer. El aborto no es un derecho. Los bebés no tienen nada que ver en escenarios de adultos. Nosotros entendemos que las decisiones de cada persona son de carácter individual. Por eso mismo defendemos las libertades. Vida, familia y libertad", dijo.

Enfatizó que dentro de su iglesia no separa su parte política y habla temas de nación y sus posturas: "Desde mi posición respeto la decisión de cada persona. Siempre estaré dispuesto al diálogo. Hay que elegir un presidente que haya vivido la pobreza, que tenga realmente sensibilidad social. Este país no sale adelante eligiendo a los mismos de siempre".

Escuche la entrevista completa en el video principal