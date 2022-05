Enrique Gómez apoyó decisión de Procuraduría y criticó a Francia Márquez

Enrique Gómez, candidato presidencial, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre la decisión de la Procuraduría de suspender a algunos alcaldes, entre esos Daniel Quintero, de Medellín, por participación política.

"Salieron a hacerse las víctimas cuando hay evidente participación en temas políticos, unos a favor de Petro y otros a favor de 'Fico'. Ambos son igual de condenables", contó.

Por otro lado, también envió una crítica a Francia Márquez por el tema del Sisbén y su puntaje allí.

"La señora Marquez dice lo mismo, a ella no le aplican los puntajes del sisbén. Ese no es el cambio. Eso deprime a la población, se da cuenta que los que quieren el poder no cumplen y no les aplica la ley", finalizó.