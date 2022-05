Juan Moreno: "Hay una competencia sana y honesta con Álvaro Montero"

Juan Moreno, arquero de Millonarios, habló con El VBar sobre su actualidad en el club Embajador, donde desde la llegada de Álvaro Montero perdió continuidad, habiendo disputado sólo un partido en el semestre, ante Medellín por la Fecha 12.

Respecto a esta situación, el portero de 22 años destacó: "Es una etapa totalmente diferente, todo lo que estoy viviendo es bastante nuevo pero a la vez enriquecedor, he tratado de estar más fuerte mentalmente porque es una situación compleja, uno siempre quiere estar, es una competencia sana con Álvaro y sobre todo honesta".

Le puede interesar:

"Es algo totalmente nuevo, distinto, que cuando arranqué, no esperaba que lo tomara así, pero sabiendo que el año pasado no tuve la regularidad que requerían los momentos, la experiencia en momentos claves, es momento de aprender y de enriquecerme en lo personal, por ahora estoy tratando de seguir compitiendo, ayudar al equipo de donde me toque y aprovechando", añadió.

Sobre la posibilidad de cambiar de aires y buscar un nuevo equipo, reveló que tuvo ofertas para irse en diciembre, pero fue el entrenador Alberto Gamero el que le pidió que se quedara.

"Las propuestas siempre estuvieron, a fin de año con la llegada de Álvaro sonaron algunas cosas, hablé con el profe (Gamero) y me mostró su deseo de que yo me quedara, que estuviera cerca al equipo y fue una motivación para quedarme, la idea era no perderme mucho del radar", comentó.

Finalmente, hizo referencia a la plantilla y el hambre de título que hay: "Estoy convencido que es un grupo que, a pesar de ser muy joven, está complementado por experiencia, jugadores que han ayudado a potenciar la camada que viene atrás, nos falta dar la puntada final que es el título".