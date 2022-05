Jonathan Restrepo: "Tenía una de las mejores condiciones para el Giro"

Jonathan Restrepo informó este martes que no hará parte del Giro de Italia producto de una lesión en una de sus rodillas, justo cuando se encontraba en su mejor momento a nivel de preparación y estado físico.

El oriundo de Pácora, Caldas, habló con El VBar sobre cómo se produjo la caída que terminó en la lesión que le imposibilita estar en la primera grande del año.

"Es una fisura en la rótula, luego de la caída que tuve la semana pasada, corriendo el Tour en Grecia, una carrera perfecta para coger ritmo, pero una etapa que era dura, la reina, ataqué muchas veces y a la final no quería arriesgar, y a falta de 200 metros no puede evitar la caída", comentó.

Restrepo de 28 años, tampoco pudo estar en el Giro de Italia del 2021 por culpa de la COVID-19.

"Esta vez me dio más duro, porque la pasada sabía que estaba con covid y sabía que no iba a ir, la mente la tenia preparada para no ir, pero esta vez estaba muy bien, una de las mejores condiciones del año y estaba fresco, estaba en un punto donde sabía que iba a mejorar mucho en la medida que corriera. Lo que sí sabía era que estaba muy bien", resaltó el corredor del Drone Hopper-Androni.

Finalmente se refirió a la recuperación que deberá tener y las carreras donde aspira volver.

"Tengo que estar 10 días sin montar en cicla, y después de eso tengo que hacer otra resonancia, son diez días que no puedo tocar la bicicleta. En Francia hay carreras que no quiero dejar de correr, el calendario después del Giro es más pequeño que no quiero dejar de correr, quiero tratar de cuidarme y esperar que sane rápido la rodilla", concluyó.