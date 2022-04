Alerta y preocupación por casos de desaparición en Bogotá

Hay preocupación por el incremento de casos de desaparición e inseguridad en Bogotá, pues en los últimos días se han conocido más y más de estos. El concejal Rolando González habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre esto y dejó una preocupante cifra.

Lea más:

"Hemos encontrado una cifra muy preocupante. Hemos logrado establecer que aumentaron los casos de desaparecidos de un año al otro en un 20% y en 2021 se registró cerca de 2.500 en Bogotá. En lo que va de este año vamos cerca de 330", empezó.

También contó que del 57% de los casos no se tiene información y que las personas siguen desaparecidas.

"Lo más delicado es que el 57% de estos casos aún se encuentran desaparecidos y no hay razón de estos, no se ha tenido claro el paradero y la familia tampoco tiene información. El 3% son personas que se han hallado fallecidos y el restante se encontró. Hoy el 57% de desaparecidos no se sabe dónde están. Vale la pena recordar que el 47% son mujeres", finalizó.