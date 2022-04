Alberto Suárez: "Acá hay un proceso de formación bien orientado"

Alberto Suárez, técnico de Envigado, habló en El VBar sobre la actualidad del equipo, que le ganó en la última fecha disputada a Santa Fe y regresó al grupo de los ocho con 23 puntos.

En primera medida, el entrenador caleño de 61 años, se refirió a la presión que tiene el equipo, que, aunque no es evidente, internamente siempre existe.

"Somos un equipo en crecimiento y esto es competencia, de pronto generamos afectos pero esto es competencia. Negar la grandeza de Nacional desde lo institucional hasta la conformación de nómina igual que Millonarios, no se puede. Nosotros somos como el hermano menor siempre genera buenos afectos", comentó.

"La gente cree que al interior no hay presión. Las presiones institucionales que queremos dar un salto mayor, si no se da no hay drama, pero hay una intención de estar en los primeros puestos, de llegar a una final que sería experiencia para los pelados. Nosotros siempre hemos querido ganar y eso se lo traducimos a los muchachos", agregó.

Por su parte, sobre Yaser Asprilla, que es uno de los futbolistas con mayor proyección en Colombia y que ya fue adquirido por el Watford, comentó.

"Hoy Yaser es un gran amigo, un hijo, siento que me quiere como nosotros igual lo queremos, pero no desconocemos que es un niño, que va aprendiendo, y va intentando volver al nivel del año pasado. Hoy las cargas emocionales son más grandes, yo no puedo desconocer que es un niño, hace 8 meses era un desconocido y hoy es un referente", dijo.

Finalmente, sobre el proceso del cuadro naranja y la formación deportiva y profesional de los futbolistas, resaltó.

"A diferencia de otras canteras acá hay una línea de acción muy humanista y yo hago uso de muchachos que tienen 10, 12 años en proceso y son muy bien orientados, muy bien formados. En Envigado no van a escuchar que hay un escándalo, alguno bebiendo o borracho. Hay un proceso de formación muy bien direccionado".