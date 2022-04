Elecciones 2022, ¿entre el miedo y el continuismo?

En Hora20 un debate para analizar los cambios en la carrera por la presidencia: los nuevos aliados y la estrategia que lanza Gustavo Petro; las reuniones de Federico Gutiérrez buscando aglutinar varios sectores políticos y los apoyos que se alejan de Sergio Fajardo. Después, una opinión a la crisis política que gana terreno en el Perú.

Son varios los caminos que empieza a tomar la carrera presidencial, pues en cada una de las campañas que puntean para llegar a la Casa de Nariño el 7 de agosto se han presentado cambios, apoyos, adhesiones y nuevas estrategias. Los últimos movimientos están en la campaña del Pacto Histórico donde este miércoles llegó Alfonso Prada, exasesor de la presidencia de Juan Manuel Santos; también han llegado nuevos apoyos como los 9 de 16 representantes de las curules de paz y de que una parte de los verdes entrara oficialmente al Pacto. También han lanzado la estrategia “Petro te escucha” una especie de cabildos o consejos comunales donde se busca que el candidato escuche las preocupaciones de los ciudadanos. Todo esto, sumado a los ataques de los que ha sido objeto la fórmula vicepresidencial Francia Márquez.

El segundo en las encuestas, Federico Gutiérrez finalmente presentó su plan de gobierno este miércoles en el que planteó que las líneas serán: el orden y las oportunidades, se presentó como un candidato común y corriente y como la figura que puede unificar en estas elecciones. Esa labor va en avance, ayer 50 empresarios se reunieron con Gutiérrez, parte de la bancada del senado del partido Liberal también almorzó con el candidato y el excandidato al senado por el Nuevo Liberalismo, Carlos Negret también tocó puertas en esta campaña. la última adhesión: la del senador de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino. Por otro lado, están las acciones de Sergio Fajardo, candidato que recibió el apoyo del Nuevo Liberalismo, pero al tiempo una parte del Verde se fue con Gustavo Petro. Otro de los movimientos es la llegada del mismo asesor de Barack Obama en las elecciones de 2008 en términos de redes sociales.

Lo que dicen los panelistas

Para Jorge Restrepo, director del Cerac, economista y profesor en la Universidad Javeriana, el sistema político falló en elegir a los mejores, falló en acompañar a los que eran los mejores en capacidad y experiencia, “esto porque quienes están en campañas que lideran, les falta experiencia”. Agregó que partidos como Conservador, Liberal o Centro Democrático no tienen candidatos al frente en la presidencia, “el movimiento de Petro no es partido todavía, no tiene experiencia en el gobierno nacional y eso puede jugar en contra”, pues cree que falta esa experiencia, a diferencia de otros que sí la tienen como Juan Carlos Echeverry o Alejandro Gaviria.

De otro lado, dijo que esta es la primera vez la izquierda está unida en una elección presidencial, esto en parte, se lo explica porque después del Acuerdo de paz, el argumento de estigmatización de la izquierda no tiene peso.

Dora Montero, periodista, presidenta de Consejo de Redacción y profesora universitaria, planteó que estamos viviendo una campaña que está armada sobre el miedo, “miedo al continuismo de Uribe y lo que representa Duque. Y del otro lado, el miedo a Petro; lo de pensiones es perfecto para mostrarlo”, por lo tanto, considera que la llegada de Alfonso Prada al Pacto Histórico busca enviar mensajes a sectores como empresarios para mostrar que tal vez no peligra tanto el establecimiento, “que un gobierno Petro no significa ida por completo a la izquierda”.

También concluyó que en esta campaña se trabaja en adhesiones para mostrar pluralidad en cada campaña, “no sé a costo de qué o de qué pactos; eso sigue generando duda. El país no elige sobre uno muy bueno u otro mejor, sino cómo nos va menos mal”.

Para Juanita Goebertus, representante a la Cámara por la Alianza Verde, estamos en una elección donde por un lado hay una emoción potente y una fuerza de cambio a cualquier costo y, por otro lado, un sector al que no le importan las propuestas, “es un miedo a lo que puede significar el cambio. Es cómo evitar que llegue Petro; ese es el otro sector”, pero resaltó que entre esas dos visiones hay un centro que quedó en la mitad y que busca cambios con mayor moderación.

En cuanto al rol de los partidos políticos, comentó que casi todos están divididos en sus apoyos, “le pasa al Liberal, a la U, hay divisiones en distintos partidos. Con Fajardo hay un grupo grande de Verdes y hay otro sector con el petrismo”.

César Augusto Chacón, director Académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, abogado, experto en seguridad y defensa y estudios políticos e internacionales, comentó que la campaña en el sector del Pacto Histórico tiene dos sectores: uno el de los acuerdos dogmáticos que concuerdan bajo una ideología y, por otro lado, el sector de los pragmáticos como lo son Alfonso Prada o Armando Benedetti, “en esa medida, llega, se alinean y buscan cupo en el gobierno”.

Destacó que en la campaña hay un vació en el que se mete el discurso del miedo, “pensamos que se iban a ganar las elecciones por 30 años hablando de “castrochavismo”, pero no se hablaba de pobreza, de construcción de paz, afirmó.