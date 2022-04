Alfredo Arias y su deseo de volver al fútbol colombiano: "Ojalá se dé"

Alfredo Arias, técnico uruguayo que tuvo un paso importante por el fútbol colombiano, dialogó con el Carrusel Caracol, donde se refirió, entre otras cosas, al proceso que se ha dado en el fútbol ecuatoriano en los últimos años, la clasificación de su país al Mundial y su deseo de poder retornar al FPC.

"Ojalá se pueda dar, yo estoy tratando de prepararme, uno aprende que debe aprender, que debe mejorar. Me estoy preparando todos los días, tomando cursos, estudiando idiomas, tratando que el día que me toque volver a entrenar a un equipo, pueda darle al jugador algo, porque cuando ellos llegan a primera ya saben jugar", comentó Arias sobre un posible retorno al balompié nacional.

Arias, quien antes de venir al país dirigió a Emelec en Ecuador, destacó el proceso que se hizo en dicho país y que hoy ha dado sus frutos con la clasificación a Qatar:

"Casi siempre hay instituciones que son la base de la selección, ha pasado en muchos países, la vez pasada me dedicaba a mirar mucho eso. Cuando yo estaba en Emelec, Ecuador, con un par de jugadores Sub-15, ya había llegado a cuartos de final en Copa Américas y en torneos sudamericanos, en Copa Libertadores Independiente del Valle, que era fundamentalmente el que estaba aportando a sus jugadores, estaba compitiendo muy bien con equipos como los grandes de Uruguay, de Brasil, de Argentina. Esos jugadores siguieron creciendo en estos años y hoy son la base de la selección ecuatoriana, porque ganaron en competencia y se dieron cuenta que todos tienen dos brazos, una cabeza, dos pies y si se enfrentan con la genética privilegiada que tienen los países como Ecuador y Colombia, y tienen el orden táctico y el cuidado profesional, van a poder ganarle a cualquiera".

Al respecto añadió: "Ecuador hizo ese camino, apoyándose en un equipo como Independiente del Valle, ahí estuvo fundamentalmente el gran logro de Ecuador y bueno, como siempre, apostó a un técnico y se mantuvo, cuando vino el bajón no se enloquecieron y dijeron 'bueno, vamos a seguir, si venía bien la cosa'. A veces los cambios de timón funcionan, pero a veces no tan bien".

Entretanto, hizo un paralelo del fútbol uruguayo con el fútbol colombiano, destacando la figura de Washington Tabárez en su país. "Con el maestro Tabárez, la selección y nuestro fútbol agarró este orden, seguridad y gusto para que los jugadores jueguen en la selección".

"Nuestro país es un país que desde los cinco años, y por la geografía que tenemos, que somos muy chiquitos y no hay diferentes climas, permita que los jugadores compitan desde muy corta edad con los jugadores que después va a enfrentar en primera división", agregó sobre esto.

Y concluyó, comparando con Colombia: "Colombia, un país tan rico, tan grande, hace económicamente imposible que un jugador del Cali compita con uno de Nacional o Millonarios, solo hace que compita a nivel de escuelas. Esa competencia se da solo a nivel profesional".

Del Mundial, resaltó el trabajo de Tite con Brasil: "yo creo que Brasil, a partir de recuperar las raíces y su identidad con Tite, ha mejorado mucho en los últimos años y va a ser candidato, yo no creo que los europeos se las lleven tan fácil con Brasil y Argentina también, ha recuperado sus raíces".

"A veces, el pensar que no le ganamos a los europeos, nos hace pensar que tenemos que jugar como los europeos y no podemos jugar como los europeos, porque no vivimos como ellos. En el fútbol se juega como se vive", añadió.

Arias agregó refiriéndose al fútbol nacional: "las raíces y el gusto por el juego, por ejemplo de Colombia, no lo puede perder, porque los jugadores tienen esa esencia de buen juego, lo que hay que agregarle es orden y disciplina. Las bases y las raíces de cada país no deben olvidarse".

Finalmente, sobre el cambio de timonel en Uruguay, comentó: "los últimos cinco partidos del maestro Tabárez le tocó jugar con Brasil y Argentina e inmediatamente jugar otra vez con Argentina y Brasil, y Bolivia en la altura. Lógicamente los resultados fueron malos y se tomó esa decisión, a la vista de lo que pasó fue una buena decisión".

"Nadie puede pensar que Alonso pudo trabajar en cancha con el equipo, lo que sí hubo fue algo que se venía dando en las anteriores Eliminatorias, que a Perú, Venezuela, Chile y Paraguay de local, Uruguay les había ganado en las anteriores Eliminatorias y les volvió a ganar. En esta motivación y en esa confianza se les ganó a rivales que antes se les había ganado. Bienvenido sea el cambio de timón, bienvenido sea el nuevo aire, Uruguay necesitaba clasificar", puntualizó sobre la Celeste.

Alfredo Arias estuvo al frente del Deportivo Cali entre el 2020 y el 2021, dirigiendo al equipo vallecaucano que finalmente se consagró campeón de la mano de Rafael Dudamel.