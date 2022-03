Alberto Gamero: "Ruiz no 'es sobradorcito', es un jugador alegre"

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, habló del volante Daniel Ruíz y su evolución en el cuadro Embajador. El samario aseguró que el bogotano se encuentra en formación e insistió que no es un "jugador sobradorcito".

Sobre qué le hace falta a Ruíz, el técnico comentó: "madurez, partidos, estar peleando los primeros partidos, saber lo que es estar en los primeros lugares, saber lo que es estar peleando un título, él ya peleó un título, todas esas cosas lo van madurando a él. Entender un poquitico más cuando él coge pa' dentro, ahí nos armó dos o tres contragolpes porque le quitaron el balón cuando intenta gambetear, todas esas cositas él las va corrigiendo".

Y añadió sobre sus características: "es un muchacho que entiende y escucha lo que sus compañeros le están diciendo. Ese muchacho necesita partidos y partidos con compromiso, eso que hoy estamos haciendo nosotros con este Millonarios. Hay jugadores que no tenían esa clase de partidos, nosotros queremos clasificar rápido, había jugadores que no tenían esa tensión, van ganando ellos esa experiencia y esa jerarquía para un mañana".

"A los jugadores hay que llenarlos de confianza, pero también orientarlos, dónde hay que darles la confianza. Por ejemplo el caso de Ruiz, yo no puedo decirle a Ruiz que no lleve, que no haga túnel, que no haga paragüitas, pero yo tengo que decirle a Ruiz dónde se hace ese túnel. Yo le digo a ellos, usted me hace un túnel en las 18, el central le pega una patada, usted se va pa' la clínica, allá dura dos días, pero yo cobro un penalti y con ese penalti ganó", explicó.

Al respecto concluyó: "ahí es donde ellos tienen que buscar la genialidad, pa qué me hace un túnel en la mitad de la cancha, una amarilla y una roja al contrario y él va a la clínica cinco días para recuperarse, ahí no sirve de nada".

Sobre cómo proteger a Ruíz de los golpes y ataques rivales, respondió: "eso hemos hablado mucho y yo estoy muy pendiente de eso, yo sé que los rivales le van a pegar. Yo le digo a él 'si no quiere que le peguen juegue de central para que le pegue usted a otros', pero usted está en una posición y la genialidad y habilidad que tiene él, le van a pegar".

Gamero agregó: "o pienso que desde que Daniel llegó aquí, eso lo ha corregido, Daniel se tiraba mucho al piso, hoy ya casi no se tira, se tira cuando le pegan duro. Esas son las cosas que nosotros debemos ir enseñándole a Daniel, Daniel tiene un jugador de mucha experiencia como es Mackalister (Silva) que le habla y le dice, el mismo Larry (Vásquez), que es un jugador que ha sido campeón en el fútbol colombiano, tiene experiencia en equipos grandes. Indudablemente, eso de la noche a la mañana no va a pasar".

El samario enfatizó en que el joven volante bogotano no es un jugador 'sobrador': "yo algo si le digo a Ruíz, el fútbol no es para burlarse, el fútbol es para jugar bien y yo pienso que eso él lo ha entendido, lo que pasa es que él es un jugador alegre, motivado por el momento que está viviendo y con las capacidades que él tiene, a veces se ve un jugador que uno puede decir 'es sobradorcito', él no es 'sobradorcito', es un jugador que se tiene tanta confianza, son cosas que va aprendiendo porque él es joven y lo importante es que aprendan aquí para cuando se vayan, se vayan con más conocimiento".

Finalmente, reiteró el compromiso del volante: "nosotros tenemos allá una serie de condiciones que los jugadores tienen que llegar a hacer trabajos suplementarios, centros, agrande, perfiles, control balón, control dirigido, ellos tienen que llegar temprano a hacer todo eso. Uno lo ve a él, quiere aprender, se queda a veces a cobrar tiros libres con Mackalister y Perlaza, uno lo ve, y si algo tenemos nosotros es que estamos pendientes. Yo he tenido tantos jugadores que han sido muy buenos, pero la cabeza los daña, acá nosotros con el psicólogo, las charlas que hacemos, eso a ello los va a madurar más".