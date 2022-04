Emilio Gutiérrez: "Atlético Nacional quiere y merece ganar la Liga"

Atlético Nacional atraviesa un buen momento en la Liga Colombiana, aunque recientemente vivió la eliminación de la Copa Libertadores. El equipo paisa es segundo en la tabla y le sigue el paso al líder Millonarios.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el presidente de Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez, lamentó el tropiezo del equipo en la Copa Libertadores, pero también confesó que van con todo por quedar campeones de la Liga.

"Teníamos el objetivo de intentar clasificar a grupos de la Libertadores, nos frustró no haberlo podido conseguir, pero el fútbol da revanchas, estamos disfrutando sentir que podemos competir bien, que estamos dando resultados y estamos cerca de clasificar a cuadrangulares, ojalá luchar por la estrella que tanto queremos", dijo.

"No lograr lo de Libertadores nos dolió a todos, pero hemos venido afianzando al grupo, consolidándose", añadió.

Atlético Nacional es segundo en la tabla de posiciones y es el equipo del Torneo Apertura que más goles ha encajado. Lleva cuatro partidos sin conocer la derrota y sigue de cerca al líder Millonarios, con solo dos puntos de diferencia.

"Este grupo quiere y merece la Liga, la va a luchar hasta el final, consciente de que hay rivales importantes, pero el equipo está metido en la lucha", afirmó.

No obstante, Nacional en el presente no tiene un director técnico en propiedad. Hernán Darío Herrera es el DT encargado tras la salida de Alejandro Restrepo. Al ser preguntado por la continuidad del 'Arriero', el presidente no apuntó a ningún nombre, pero mostró el completo respaldo al cuerpo técnico actual.

"Nosotros consideramos que tenemos un grupo de trabajo excepcional, el profe está haciendo un trabajo que el mismo fútbol le está reconociendo, nosotros solo debemos ser atentos espectadores de lo que va sucediendo en el día a día", señaló.