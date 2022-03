Botero sobre Encanto: “La grabación fue en Colombia debido a la pandemia”

En entrevista en 10AM Hoy por Hoy habló María Cecilia Botero sobre el doblaje de su personaje Alma Madrigal en la película Encanto de Disney.

La actriz indicó que "¿quién se iba a imaginar todo esto que está pasando tan bonito? Inicialmente me habían mandado el casting de voz y yo no sabía para qué era, porque Disney es muy reservado. De hecho, me negué porque era en inglés, y dije <<no que pereza, hace mucho no habló en inglés>>. Seis meses después me volvió a llegar por otro lado y cuando me di cuenta que era lo mismo, dije <<hay que darle un chanche, en plena pandemia no hay nada que perder.>> Hice el casting en inglés y les gustó, a los dos días me llamaron para hacer una audición con los directores en los Ángeles y de una me dijeron que sí. Ahí ya sabía que era la abuela, que era una película inspirada en Colombia y que era para Disney".

Sobre el momento de grabar, aclaró que "yo digo que es lo mismo y que lo único chevere es que no es necesario estar maquillados, ni 'emperifollados', ni nada. Pero de resto es lo mismo, es un personaje, uno actúa con todo el cuerpo, con las expresiones. De hecho, cuando vi la película y veía los movimientos de manos, ahí me reconocí, esa era yo haciendo la voz, como ellos graban en vídeo al mismo tiempo, creo que sacan las expresiones corporales."

A su vez, mencionó que "yo nunca había hecho voz para una película animada. Había hecho voz comercial y locución, pero una cosa de estas no. Un trabajo bonito, con los directores guiándolo a uno todo el tiempo, porque uno nunca sabe toda la historia para que uno no cuente nada".