Wilmer Cabrera sobre llegar al América: "Primero lo deben querer a uno"

Wílmer Cabrera, exfutbolista y actual entrenador colombiano, ha sido relacionado recientemente con el entorno del América de Cali tras los malos resultados obtenidos por Juan Carlos Osorio, quien tiene en duda su continuidad con el conjunto Escarlata.

Cabrera, quien fue el autor del gol que le dio la clasificación a la Selección Colombia al Mundial de Francia 1998 justamente ante Venezuela, actualmente dirige al RGV FC Toros de la USL Championship, equipo de la segunda división del fútbol de Estados Unidos .

El técnico de 54 años, habló en El Vbar sobre los rumores que lo acercan al América de Cali: "Agradezco que suene mi nombre por la hinchada, pero en concreto no hay nada. El profesor Juan Carlos Osorio está trabajando y yo la verdad no he hablado con nadie, aunque sería muy lindo volver a dirigir en Colombia, pero en el momento que se dé la oportunidad, miraremos".

Respecto a cambiar el fútbol de los Estados Unidos por dirigir en Colombia, destacó: "Si hay algún proyecto serio donde uno pueda trabajar y donde a uno lo quieran, que es lo fundamental, sería bueno. Uno como entrenador no puede cerrar las puertas a nada y mucho menos a su país de origen. Poder volver a aportar al fútbol colombiano, a progresar y entregar lo que uno ha aprendido sería una linda posibilidad".

Por su parte, confesó que extraña la presión que hay en el fútbol colombiano y que no le importaría dejar la tranquilidad que hay en Estados Unidos.

"Uno no puede ser entrenador sin presión, yo me pongo presión a donde voy, porque así crecí, como jugador de fútbol había presión. Así sea tranquilo en otros aspectos, yo extraño la presión de lo que se siente en Colombia, las posibilidades se tienen que dar y para estar en un sitio, lo tienen que querer a uno primero que todo". resaltó.

Cabrera ha tenido una larga experiencia en el fútbol de Estados Unidos, habiendo dirigido a la selección norteamericana en las categorías sub-17 y sub-18, fue el segundo entrenador de Colorado Rapids, así como también ha sido el técnico de Chivas, Houston Dynamo y CF Montreal.