Fórmula de Fajardo pide a la Interpol eliminar sus antecedentes judiciales

Luis Gilberto Murillo Urrutia, exministro de Ambiente y actual fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, tiene en curso una acción de tutela en los juzgados de Bogotá contra el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Criminal - Interpol para que le borren unos antecedentes judiciales que le registran por una condena a seis meses prisión cuando fue director general de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, Codechocó.

El proceso por el que Murillo Urrutia está tutelando a la Nación tiene que ver con la sentencia que profirió la Sala Dual de Decisión Penal del Tribunal Superior de Quibdó el 29 de agosto de 1997, luego de que el entonces dirigente departamental destinara $5 millones para la realización de reparaciones locativas en la institución educativa Pascual de Andagoya, en el Chocó, reportando dicho gasto como “saneamiento ambiental en zonas mineras del departamento de Chocó”, como se lee en el expediente conocido por #LasCuentasClaras.

En otras palabras, la irregularidad cometida se traduce en que esos dineros no tenían como destino el gasto que se le dio, por lo que el Tribunal ratificó la condena del Juzgado 1 Penal del Circuito de Quibdó por un antiguo delito que se denominaba “peculado por destinación oficial diferente”.

Entre los argumentos expuestos por Murillo Urrutia en la tutela estudiada por el Juzgado 38 Administrativo del Circuito de Bogotá- menciona el artículo 15 de la Constitución que habla sobre el derecho de las personas a la protección del “habeas data” y la posibilidad que estas tienen de pedir a las autoridades actualización y/o rectificación de las informaciones recogidas “en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.

“La permanencia de estos datos en la base de datos sobre antecedentes penales no puede ser intemporal”, explica el exministro en su tutela, por lo que le pide a la Interpol, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional la “suspensión relativa” del dato relacionado con la “la sentencia 20 del 29 de agosto de 1997” que registra en la base de datos de antecedentes penales, como también que se expida un nuevo oficio al Partido Colombia Renaciente donde no conste el dato negativo asociado a dicha decisión judicial.

Aunque #LasCuentasClaras trató de hablar con Luis Gilberto Murillo sobre su caso y no fue posible lograr comunicación alguna con él, su jefe de prensa a través de WhatsApp reiteró que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, en decisiones de 3 de agosto de 2005, absolvió al exministro por el delito de prevaricato cometido supuestamente cuando fue gobernador del Chocó 1 de enero de 1998 y el 23 de enero de 1999.

Origen de la tutela

Antes de las consultas presidenciales del 13 de marzo, el ingeniero de minas tenía pretensiones de ser candidato presidencial en las elecciones del 29 de mayo que se realizarán en Colombia, pero dicha aspiración fue frenada luego de que Interpol Colombia, en el oficio 20220032386 enviado el 24 de enero pasado al Ministerio del Interior, notificara que Murillo Urrutia registraba dos anotaciones judiciales por la condena ya mencionada y por una “medida de aseguramiento vigente” del 29 de noviembre de 2001 en un proceso judicial por el delito de prevaricato por acción.

La tutela de Murillo se da después de que la misma Policía Nacional, en el oficio GS-2022 - 029254 del 8 de marzo de 2022, informó que la anotación judicial de la sentencia condenatoria se “cancela” por “extinción de la pena”, pero no informó lo mismo para el antecedente relacionado con “la medida de aseguramiento vigente” por el delito de prevaricato al indicar que es necesario que la Fiscalía remita la Dirección de Investigación Criminal e Interpol un oficio notificando la vigencia que tenga el proceso judicial en mención para actualizar así el Sistema de Información Operativo de Antecedentes, Sioper.

Estas dos determinaciones las ratificó la misma Policía en un oficio del 14 de marzo pasado tras la sentencia del juez para que en seis horas corrigiera en las bases de datos la información y le enviara actualización del certificado de antecedentes judiciales al Partido Colombia Renaciente para que se le garantizara al exministro “el goce efectivo de sus derechos civiles y políticos”.

No obstante, la respuesta de la Policía no terminó de convencer al Partido Colombia Renaciente, como lo deja ver una carta del 10 de marzo de 2022 que dicho movimiento político le envió a Luis Gilberto Murillo Urrutia para notificarle que su candidatura no era procedente. Sin embargo, el grupo político le dejó una ventana abierta hasta el cierre de inscripciones para candidatos presidenciales al indicar que en un “término perentorio” solicitara la “corrección” “o supresión de los datos” contenidos en las bases de datos judiciales de las autoridades.

“Usted podría estar inhabilitado para el ejercicio de dicho cargo, pues en la base de datos sobre antecedentes penales de la Policía Nacional aparece el reporte de una condena a 6 meses de prisión. Esto contrasta con el Certificado de Antecedentes Especiales de la Procuraduría General de la Nación, en el cual no registra sanción penal que le impida acceder a un cargo de elección popular”, le informó la colectividad a quien hoy es la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo por la Coalición Centro Esperanza.

La tutela será estudiada ahora por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues la Interpol impugnó la sentencia de primera instancia argumentando que al exministro y ahora candidato a la vicepresidencia no se le han vulnerado sus derechos.