Solo hay hipótesis sobre mordedura de tiburón a turista en San Andrés

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Arne Britton, director general de la Corporación Ambiental Coralina, de todo lo que se está haciendo para evitar que en el futuro otra persona sea mordida por un tiburón.

"Eso es algo atípico que se presentó en la isla, ese tiburón es incluso nocturno. El turista internacional estaba en un lugar que no es apto para bañistas y esa es una zona que está directamente a mar abierto, que es para no bañistas. Ya hemos desplegado todos los apoyos para mirar cómo podemos persuadir a los tiburones", aclaró el director.

Le puede interesar:

Por otro lado, mencionó que "hay una zona muy específica a la que van los bañistas, e incluso lo tienen como destino turístico y los operadores vigilan la zona."

"Desafortunadamente, paso eso, pero estamos en ese proceso de acción y prevención para que no vuelva a pasar y no sacrifiquen estas especies, que es, además, algo prohibido y un delito. Si se evidencia la caza de un tiburón esto será tomado como delito, que puede estar entre los cinco y diez años de prisión. Es importante decirle a la gente que no se meta en ese problema y que no lo hagan porque el tiburón tiene una función que indica la calidad de un ecosistema. Los tiburones tienen una función ecológica. El tiburón tigre no genera amenaza para el ser humano, ellos tienen otra cadena alimenticia".

En relación con el motivo por el que ocurrió el hecho señaló que "es algo desafortunado, porque si usted mira al turista fue una mordida. Para mí tiene que ver con que el tiburón vio una situación extraña dentro del área. Hay hipótesis, pero no certeza de lo que pasó, yo diría que debe haber protección".