Tiktoker y edil refutó denuncia de Juan Carlos Pulido sobre libre expresión

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Julián Triana, tiktoker sobre cómo esta defendiendo su derecho a la libre expresión tras la denuncia de Juan Carlos Pulido.

"Creo que hay muchas cosas del debate que son interesantes y de este tema que son importantes. Sé que hay denuncias ya de otras redes sociales, pero en el caso de TikTok no encontré precedentes y no se había llegado a estas instancias. Hay que dialogar este tema ampliamente".

Manifestó que Juan Carlos Pulido no se contactó con él previamente. "A mí me llamó el fiscal del caso y me indicó que estaba citado, pero no sabía que había algo jurídicamente andando en ese sentido".

Acerca de cómo saldría afectado por la denuncia afirmó, "ayer fue la diligencia de conciliación y pudimos encontrarnos y dialogar. Había unas pretensiones que son sobre el lucro cesante que deja de percibir esta persona a raíz de que tiene que ceder a su contrato con el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero yo aclaro que no hay una relación de causalidad entre mi video y que el haya tenido que dejar el contrato. Hay una pretensión de una rectificación de una información que puede ser eventualmente. Así como la voluntad de quitar el video".

Sobre la posibilidad de que el vídeo sea una columna de opinión y este protegido por la Constitución, señaló que "yo soy abogado y en el momento en el que me pasó esto me contactó la Flip. Pero ahí va una cosa que tiene que ver con la libre expresión, y sobre todo por qué nos denuncian a quienes hacemos este contenido. Yo tengo los elementos suficientes, porque los medios ponen en la agenda el tema de que esta persona estaba involucrada en los hechos, yo reproduzco esa información, no una nueva. Por su puesto es más sencillo denunciarnos a nosotros que a los medios. A mí me miden los daños en relación con las interacciones con el vídeo, que en comparación a los medios no fue igual".