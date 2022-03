Hace falta una estrategia más integral por parte del gobierno: Juan Pappier

La ONG Human Rights Watch asegura que el fenómeno de asesinatos de líderes indígenas en el Cauca es de extrema preocupación. Juan Pappier, investigador senior de la ONG, habló en 6AM de Caracol Radio sobre la situación.

El lunes, 14 de marzo, asesinaron a Miller Correa, líder social y consejero mayor de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, cuyo cuerpo fue encontrado en la salida de la ciudad de Popayán al municipio de El Tambo.

"Desde que se firmó el acuerdo de paz han sido asesinados 70 lideres indígenas en el Cauca, según la defensoría del pueblo" afirmó Pappier.

"Estos lideres hacen un trabajo heroico, de frenar a las disidencias, recuperar a los niños reclutados, proteger a las comunicades, y cada vez que las disidencias matan a estos lideres las comunidades quedan más indefensas para los abusos de estos grupos criminales".

Pappier también habló sobre la respuesta del presidente Duque frente a la situación, la cual "ha sido principalmente enviar más tropas, lo cual no está funcionando. Hace falta una estrategia más integral, no solo con soldados, quienes deben estar destinados a proteger la población civil y no solo a dar de baja y capturar criminales".