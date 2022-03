Episodio 24-Hora2022: tras elecciones, ¿cómo reconfigurar el mapa político?

En el episodio 24 de la Hora2022, hora de elecciones, una oportunidad para analizar, un día después y con las cifras un poco más decantadas, el resultado de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas de este 13 de marzo. Se debatió sobre los resultados en las consultas, los votos que se llevó cada uno de los candidatos y la manera como se mueve el ajedrez político a partir de este lunes. Después una mirada a la reconfiguración del congreso; el nuevo mapa político del país; las fuerzas políticas que ganan terreno, las que pierden y los desafíos para quienes no les alcanzó.

Lo que dicen los panelistas

Mónica Pachón, politóloga, exdirectora de Congreso Visible, PhD en Estudios de América Latina y profesora en al Universidad de los Andes, señaló que lo ocurrido con Federico Gutiérrez es una sorpresa y cree que la manifestación de apoyos hace que esa consulta se más poderosa y que la concentración de votos sea más contundente en adelante. También destacó la votación de Amaya, la cual califica como sorprendente.

Planteó que el partido Liberal es el ganador de las elecciones, pues advierte que es una fuerza política que suma votos desde lo regional.

En cuanto al rol de la maquinaria en esta elección, advirtió que el hecho no es que no funcione, "la lógica de la elección del domingo es diferente; no se puede afirmar que el partido no funciona".

Para Alfonso Prada, abogado, columnista y exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Gustavo Petro está solo para enfrentar la primera vuelta, "él demostró que es más grande que las maquinarias. Él tiene que mirar si se desplaza más hacia el centro, incluso lo hizo al abrir puertas; se necesita al Liberal, una parte de Cambio y parte del centro".

En cuanto al congreso, dijo que hay representación de las maquinarias y queda en evidencia la manera como en las elecciones unipersonales prima el voto de opinión.

Eduardo Noriega, abogado y exsecretario general de la Alcaldía de Bogotá, destacó que el resultado de Petro es un triunfo incuestionable, "es un triunfo histórico y el resultado es contundente", pues explicó que el Pacto es la primera fuerza en Senado y en Cámara. También comentó que el centro que se ponderaba se extinguió desde hace un tiempo, "la gente tiene un pensamiento progresista, tiene un pensamiento rebelde y eso se refleja en las elecciones". Detalló que a Petro le funcionó hacer una convocatoria ciudadana diversa, y resaltó que esa convocatoria también incluye tanto a Roy Barreras como a Armando Benedetti, los cuales cree, enriquecieron el Pacto en la medida que son diferentes a la izquierda.

Alejandro Santos, director de contenidos y proyectos especiales de Caracol Radio e integrante de la mesa de 6AM Hoy por Hoy, señaló que ante los resultados, se polarizó la campaña a la presidencia, "la derrota del centro con la votación sorprendente votación de Fajardo y se refleja el ascenso de la izquierda", aunque comenta que el centro cumplirá un papel relevante a la hora de definir entre dos opciones. Por otro lado, dijo que en la derecha hay una nueva figura que es Federico Gutiérrez, entendida como una de las sorpresas de la elección.

Sobre el congreso explicó que hay un Legislativo muy equilibrado donde los grandes partidos sacan entre 15 y 16 votos. "Y en el que de llegarse a formar un gobierno de izquierda, hoy la derecha y centro derecha tendría una leve mayoría con 55 curules".

Para Javier Lafuente, subdirector de El País América, será determinante lo que pase en las siguientes semanas, "será importante la capacidad de Petro de aglutinar y la necesidad de atraer votos del centro, bien sea de consultas como la de Galán o de Alejandro Gaviria". Explicó que este escenario no es el mismo al de 2018 cuando estaba la opción Petro-Duque, pero sí lo definió como un primo, pues advierte que el país ha cambiado en los últimos cuatro años.

Detalló que es sano para la democracia que en el congreso ninguna fuerza sea absoluta, lo cual le implicará al gobierno entrante realizar pactos y negociaciones para obtener gobernabilidad.

Juan Esteban Lewin, director editorial de La Silla Vacía, planteó que se refrenda la idea de que maquinarias no funcionan igual con congreso y con votación unipersonal, pero comentó que hay un sector importante a cautivar por los candidatos, "los 5 millones que votaron a Congreso, pero que no votaron por ninguna de las consultas", ya que considera que será clave lo que ocurra con esas 5 millones de personas, "Los que votaron por consulta de izquierda ya están y quizás los de la Esperanza no se van para la izquierda".

Para Luz María Sierra, directora de El Colombiano, la gran sorpresa de ayer fue Federico Gutiérrez, "las encuestas lo ubicaban en empate con Alex Char, pero otro fue el resultado", por otro lado, considera que Petro esperaba muchos más votos de los que sacó su coalición, "no sorprende su resultado porque ellos estimaban 25 senadores y sacaron solo 16, no es sorpresivo porque se esperaba mucho más".