Roy Barreras denuncia omisión de votos por Pacto Histórico en elecciones /

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló el senador Roy Barreras sobre el seguimiento que le está haciendo a las elecciones.

Le puede interesar:

Sobre el episodio del restaurante El Cielo en Medellín en donde no dejaron entrar a Gustavo Petro y su equipo indicó, "que a uno no lo dejen entrar al cielo debe ser una cosa preocupante".

Acerca de su denuncia sobre los votos en las elecciones resaltó que "esta situación es no solamente extraña, sino imposible. Esta es la omisión y quiero usar esa palabra para ser respetuoso con la institucionalidad y no hacer digamos que denuncias alarmistas. Esa es la omisión más grande de la historia en un recuento electoral. 29.000 mesas son el 26% de las mesas que hay en Colombia, es decir, es más de la cuarta parte de Colombia, en donde no aparecía ningún voto por el Pacto Histórico".

"Nuestro equipo de expertos ha hecho un trabajo fabuloso, encontraron que lo que ha ocurrido es que el diseño del formulario 14 tuvo un error de diseño perverso, que consiste en que son 11 páginas, y cada partido tiene una hoja para que los jurados hagan las cuentas de los votos. En el caso del partido Pacto Histórico, el logo del partido fue puesto en una esquinita de una hoja de otro partido, esto inducia al error. Este error consistió en que al momento de escanear la hoja, esa esquinita en 29.000 mesas no llegó a sus destino y por eso parecía que el Pacto Histórico no existía en la cuarta parte de Colombia. Con estas alertas hemos venido trabajando con nuestro equipo y con la Registradora que ha tenido una respuesta permanente", agregó.

De igual manera, manifestó, que "en este momento con jueces se está comparando el resultado del acta de delegados y de claveros, que son idénticas. Cuando usted compara el acta de los claveros física con la digital aparecen las diferencias, están apareciendo votos adicionales. Estamos defendiendo la voluntad de los colombianos. Lo que significa que tendremos el mayor número de senadores en Colombia."