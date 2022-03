Nicolás Mejía: "Estoy cada vez más cerca de los grandes jugadores"

Nicolás Mejía, tenista bogotano quien se presentó como raqueta número uno de Colombia para la eliminatoria ante Estados Unidos en la Copa Davis, dialogó con el Carrusel Caracol sobre su actualidad y sobre lo que fue dicha serie.

Mejía, quien fue superado en un duro partido por Sebastian Korda, comentó sobre el juego: "fue un muy buen partido, estaba entre los planes que iba a ser un partido muy cerrado, nos conocemos mucho y estuvo muy cerca. En unos momentos no metí tanto primer saque y Sebastian se aprovechó de eso".

"Hay que tener los pies sobre la tierra, estoy en un proceso y estoy cada vez más cerca de grandes jugadores", agregó al respecto.

Sobre asumir el rol de raqueta principal ante la baja de Daniel Galán, comentó: "jugar de uno o de dos, para mí no hay mucha diferencia cuando uno está en el equipo de la Copa Davis. Mientras esté en el equipo y me toque jugar daré todo para sumar el punto para el equipo".

"Cuando tenemos el equipo completo somos un equipo más que competitivo para cualquiera", añadió sobre la selección Colombia de tenis.

De las bajas de Galán y Robert Farah para la serie disputada en Estados Unidos, explicó: "obviamente era sensible, dentro del equipo se sabía que había una opción de que Robert no pudiera jugar, se levantó muy mal un día, no podía ni girar el cuello. Finalmente le tocó a Nico Barrientos y él lo hizo muy bien".

Y destacó de Estados Unidos: "ellos son candidatos a llevarse la Copa Davis, tienen grandes doblistas y son muy fuertes en sencillos".

Entretanto, sobre su rendimiento actual, dijo: "vengo trabajando bastante con mi equipo de trabajo, mi psicóloga y con todos los miembros de mi equipo la parte mental, eso ayuda mucho, siempre se pide más, siempre se añora más. Faltó el centavito para el peso, pero como te dije anteriormente hay que tener los pies sobre la tierra y saber cómo va mi proceso y cómo estoy evolucionando".

De su calendario reciente, mencionó: "estaré viajando a Colombia, juego el Challenger de Pereira y luego tendré una gira de Challenger por México".

Finalmente, de su compatriota Camila Osorio y su gran nivel, comentó: "lo de Camila está en otro nivel en este momento, está ganando unos partidos increíbles, teniendo un nivel impresionante, tampoco me sorprende, sé la capacidad que tiene ella, lo está aprovechando al máximo y está siendo guiada por un gran entrenador".