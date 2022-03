Anderson Plata: "Nos trazamos el objetivo de ganar la Copa Libertadores"

Anderson Plata, delantero del Deportes Tolima, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre la actualidad del 'Vinotinto de Oro' y el objetivo que se han trazado para esta temporada de ganar la Copa Libertadores.

"Se vienen haciendo las cosas muy bien con el equipo, esperemos seguir así, el equipo también viene haciendo las cosas bien, no soy solo yo sino casi todos mis compañeros. Contento por el momento, por el triunfo que se logró. Esperemos seguir así para lo que resta del torneo", comentó sobre el presente del equipo.

Plata destacó la unión del grupo: "nos hemos trazado nosotros como jugadores, como cuerpo técnico, estamos comprometidos, queremos hacer las cosas bien. Todos estamos tirando para el mismo lado, la clave está en la unión y el compañerismo que hay en el equipo".

El guajiro no tuvo rodeos para asegurar que buscan ganar la Copa Libertadores y no solo tener una buena participación. "Un poquito ansioso, queremos y hemos logrado y trazado esas metas que es jugar la Libertadores, esperando que nos toque el turno para tratar de hacer las cosas bien y poder hacer una buena Copa Libertadores que es lo que todos queremos. El senador hizo un esfuerzo para poder hacer un buen equipo para lograr el objetivo que es ganar la Copa Libertadores. Yo soy de los que no me gusta decir hacer una buena Libertadores, sino ganarla."

"Tenemos buen equipo, anda el equipo muy bien, de pronto no se le dieron las cosas a los otros equipos, nosotros con los pies sobre la tierra y la humildad vamos a darlo todo para salir campeones de la Libertadores. Ojalá se nos den las cosas, todo se nos dé de la mejor manera", añadió al respecto.

De su presente, comentó: "venimos haciendo las cosas muy bien, el equipo viene bien, yo vengo haciendo las cosas bien. Pienso que todavía me falta mucho por dar, uno cada día aprende de los errores. Ojalá sigamos mejorando por el bien del equipo".

Del técnico Hernán Torres, resaltó: "uno de los que siempre nos recalca mucho es jugar serios, nunca confiarse del rival, darlo todo, nunca uno regalar nada. No irrespetarlo de andar con mari..., jugar serio".

Mientras que aseguró que no descuidan la Liga y buscan ganar todo lo que compitan este año: "ganar la Liga es algo que nosotros tenemos ahí también, independiente de la Libertadores nosotros estamos peleando por todas las competiciones que tenemos".