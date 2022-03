$14.680 millones en sistema de alumbrado que no funciona en Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga cumple más de seis meses ejecutando un contrato por $14.680 millones de pesos que tiene múltiples cuestionamientos desde sus etapas preliminares hasta la fecha. Se ha identificado desconocimiento técnico para la elaboración del pliego de condiciones, poca transparencia sobre los proponentes, meses de ejecución sin interventoría y la instalación de un sistema que no funciona. Se trata de la contratación para implementar la telegestión en la red de alumbrado público que permita, entre otras cosas, el monitoreo activo y control inteligente de las luminarias ubicadas en las calles de la capital santandereana.

El contrato se firmó el 30 de julio de 2021 y tenía por fecha de terminación el 30 diciembre de ese mismo año. Sin embargo, el proyecto no está listo y desde antes de ser adjudicado ya se vislumbraban diferentes líos a su alrededor. Y han surgido otros durante su desarrollo y ejecución.

Elección de la tecnología

El plan de desarrollo del alcalde Juan Carlos Cárdenas propuso sentar las bases para convertir a Bucaramanga en una ciudad inteligente y el alumbrado público era uno de los aspectos a intervenir para conseguir este objetivo. A finales de febrero de 2021, cuando Cárdenas cumplió más de un año en su cargo, la Alcaldía publicó un proceso de estudio de mercado que fijaba condiciones y requerimientos para las compañías interesadas en la adjudicación el contrato. Allí iniciaron los cuestionamientos.

Sin aportar razones y soporte técnico en el estudio de mercadeo, ese mismo mes de febrero, la Alcaldía determinó que solo aquellas propuestas que incluyeran dos tipos de tecnología serían tenidas en cuenta. Se trataba de LoRaWan y 6LoWPAN: dos redes inalámbricas de comunicación que se emplean para el manejo de la telegestión en las redes de alumbrado. La decisión de limitar las propuestas a estas dos tecnologías se reiteró en un documento que publicó la Secretaría de Infraestructura el 30 de marzo del año pasado. En un breve lapso, tan solo diez días después, entre los que medió la semana santa, la Alcaldía dispuso que 6LoWPAN era la única tecnología valida y esto generó malestar en algunas empresas que estudiaban la posibilidad de realizar una propuesta para quedarse con el contrato. La inconformidad se expresó ante la administración municipal que, sin cambiar de postura, optó por iniciar el proceso de contratación de una forma poco convencional.

Contratación por Bolsa Mercantil

El proceso de contratación se abrió el 4 de junio de 2021. A diferencia de la mayoría de los contratos que se celebran en el sector público, este se hizo a través de la Bolsa Mercantil. La elección de este camino que fue ampliamente criticada. Los detractores del alcalde alegan que no existían las condiciones para que la contratación de la telegestión de la red de alumbrado se trasladara a este escenario de negociación. Por su parte, la Alcaldía señaló que entre los productos autorizados por ley para ser negociados en la Bolsa están los de carácter energético y, en consecuencia, todo lo relacionado con las luminarias públicas calificaba para este propósito.

Seis semanas después de haber iniciado el proceso de contratación, el 30 de julio de 2021, el contrato se adjudicó a la Unión Temporal Bucaramanga Inteligente, conformada por Segurytecnia de Colombia (45%), CiberC SA (35%) y Seltic SAS (20%). Debido a que los procesos de contratación en Bolsa Mercantil necesitan la mediación de un comisionista, muchos de sus aspectos están protegidos por reserva bursátil y esto ha imposibilitado que sea de conocimiento público qué otras compañías compitieron por el contrato y cuál era el contenido de sus propuestas.

Veedores y expertos consultados por Caracol Radio indicaron que, al momento de ser adjudicado el contrato, la Unión Temporal no aportó certificados exigidos en la ficha técnica de negociación como los de calibración, medida e interoperabilidad.

Informe de la interventora

El contrato comenzó su ejecución y la interventoría del proyecto estuvo a cargo de HCR Ingenieros SAS. Esta firma encontró lo que los veedores advirtieron con antelación: diferentes requisitos de la ficha técnica de negociación fueron incumplidos. Sobre el software la interventora afirmó que no funciona para el sistema de telegestión que se planteó en el contrato y agregó que difícilmente se obtendrán todos los beneficios de la telegestión dado que las luminarias de Bucaramanga no están equipadas con los dispositivos adecuados. En este sentido, el pasado 20 de diciembre radicó un informe sancionatorio por incumplimiento en contra de la Unión Temporal Bucaramanga Inteligente. Pero lo que parecía ser la apertura de una sanción terminó teniendo un desenlace inesperado.

El 28 de diciembre, en una sorpresiva decisión, la Alcaldía otorgó una prórroga a la Unión Temporal Bucaramanga Inteligente hasta el 3 de abril. El contrato debía estar totalmente ejecutado tres días después y, pese al informe sancionatorio, la administración municipal concedió más tiempo al contratista. Y la sorpresa llegó a niveles mayores cuando el 5 de enero se suspendió el contrato de la interventoría. Es decir, desde entonces, el contrato de $14.680 millones viene desarrollándose sin la supervisión del interventor.

Los expertos reiteraron a Caracol Radio que, tal y como se ha desarrollado el contrato, es casi que imposible que cumpla con el objetivo de tener una telegestión operativa en la ciudad.

¿Qué dice la Alcaldía?

Desde el despacho del alcalde señalaron que por competencia, las dudas relacionadas con el alumbrado público deben ser resueltas por el secretario de Infraestructura de la ciudad, Iván Vargas. Éste, a su vez, delegó al asesor TIC de la Alcaldía, Edson Gómez, para explicar qué sucede con el millonario proyecto.

Con respecto a la suspensión del contrato de interventoría, si bien no explicó porque tuvo lugar, sí fue enfático en que la Unión Temporal Bucaramanga Inteligente no ha ejecutado labores de campo en los últimos meses. “La suspensión de la interventoría no es por una sanción. En este momento el contratista tiene una prórroga, pero no está ejecutando sanciones de campo”, aseguró.

Al ser interpelado por imágenes que circularon en redes en días anteriores y en el que se evidenciaba que las pantallas del centro de operaciones, desde donde se monitorea la telegestión, no funcionaba, el asesor explicó que fue una situación fortuita. “El centro de monitoreo está activo. Ese es un video de la semana pasada en la que se apagaron los monitores porque el equipo salió a almorzar”, afirmó.

Por último, añadió que el proceso va adelantado en un 85%. Según sus cálculos, para el próximo 3 de abril, el contrato debe estar totalmente ejecutado y funcionando.