"Nos dimos el primer beso cuando ya no podíamos más"

Mercedes Terragona, era monja y hacía parte de la hermana de la Congregación Mercenarias del Niño Jesús, mientras que Daniel Genovesi, era sacerdote católico. Luego de algunos años de conocerse y vivir una historia de amor, hoy están casados y tienen dos hijas: Camila de 23 y María Carla de 26. Actualmente ambos están vinculados a la Iglesia Anglicana en Uruguay.

En 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio hablaron sobre sus inicios y comentaron que se conocieron cuando se dio un traslado a la Provincia de Santa Fe. Daniel era el secretario del obispo y Mercedes quedó maravillado con su atractivo.

"Un amor personal no estaba planificado en mi vida, lo que me pasaba es que tenía muchas ganas de estar con él y me gustaba cómo me hablaba", comentó Mercedes Terragona.

Entre tanto, los acercamientos entre ambos se dieron mientras trabajaban por los jóvenes de la diócesis y se veían a ratos, no como pareja sino como amigos. Al final el destino hizo lo suyo.

"Me sorprendió que era la mañana de navidad con el deseo de llamar a Mercedes, sin ningún motivo, reiteró Daniel Genovesi.

Luego de esto, Mercedes no estaba a gusto con congregación, sentía mucha culpa, dolor y sufrimiento porque era un amor imposible y no podía darse. Terminó saliendo sin tener nada seguro, pero ya afuera entre los dos, aclaran sus sentimientos y empiezan a buscar la forma de reencontrarse y entregarse por completo a este amor.

