Amaya: "Hay que hacer reformas a la Policía y las instituciones"

Carlos Amaya, integrante de la Coalición Esperanza, estuvo presente en el debate de Caracol Radio y El País contando sus propuestas sobre los diferentes temas como fracking, educación, cambio climático y más.

El precandidato incluso tuvo un caliente momento en el que discutió con sus compañeros por el tema de educación, así como con una polémica con Juan Manuel Galán.

Cambio climático

El cambio climático no da espera. Eso es una agenda prioritaria y dijimos que no al fracking desde Boyacá, que pone en riesgo el sistema ambiental. Hay que trabajar por cambiar las maneras de consumir. Termos en vez de plásticos, por ejemplo. Hay que consumir de manera diferente y cambiar el modelo productivo.

No al fracking, pero no le digo que no a la minería. Hay que hacer un proceso y que la transformación sea productiva. El cambio climático es serio y está demostrado que el fracking genera problemas para el ecosistema.

Educación

Soy la prueba de que con educación pública todo se puede. Yo diría que hay que financiar la oferta. Hay que tener un equilibrio de financiación, igualar por arriba a las instituciones. El campo no tiene universidades, hay que aumentar la oferta a esas zonas.

Estoy de acuerdo con ser Pilo Paga, pero si lo financian las universidades privadas. Eso quita recursos para las universidades públicas.

Pelea con Galán

Hay que sincerarnos, la gente que trabaja en el distrito lo hace por méritos. No una doble moral de clientelismo. Los boyacénses también tienen el derecho de trabajar en Bogotá.

Quienes ganan las elecciones gobiernan, así funciona el mundo. Le he dicho a Galán que llevan 35 años, pero no por eso son clientelistas o corruptos. Es peligrosísimo que Juan Manuel Galán ponga discusiones al nivel de lo de Aida Merlano, por ejemplo.

Caso Fajardo

Nosotros acá sí hablamos las cosas y no fingimos demencia. Creo en Sergio Fajardo. Creo profundamente en Sergio Fajardo. Si yo estaría con dudas de alguien, no estaría aquí, no como en la otra Coalición (haciendo referencia al caso Char-Aida).

Seguridad

No hay seguridad democrática después de 20 años del uribismo gobernando. Hay que hacer reformas en la Policía y las instituciones. Que los policías cuiden a la gente, no a estadios y conciertos, enviarlos al Ministerio de Interior.

Relaciones con Venezuela

La gente muriéndose de hambre y Duque fingiendo demencia reconociendo a Guaidó. La política democrática y global de este gobierno es demasiado mala.