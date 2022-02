Liberan a mujer que había sido secuestrada con su bebé en Arauca

Maira Umbarila, quien se desempeña como médico veterinaria, salió el domingo 13 de febrero junto a su esposo y su hija de tres meses a visitar una finca por motivos de trabajo. Al momento de regresar a su casa el vehículo en el cual se movilizaban fue interceptado en medio de la carretera.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Maira relató lo ocurrido. Luego de detener el vehículo los delincuentes les apuntaron con un arma de fuego a ella y su esposo, obligándolos a separarse. Dejaron amarrado al esposo de Maira mientras que a ella la trasladaron junto a la bebé.

A Maira inmediatamente le encadenaron los pies y todo el trayecto mantuvo con la cara tapada, comenta que las condiciones en las que tuvieron ese día fueron poco humanas, las tenían en una “mata de monte”.

“Uno en ese momento se bloquea, entra en un estado de shock que no comprende porque uno no sabe cómo proceder. Yo solamente les pedía que no nos hicieran nada, que por favor tuvieran piedad de la niña, que por favor nos soltarán, que por favor nos dejaran en libertad ese mismo día”, menciona la veterinaria.

Al parecer fue un tema de delincuencia común, su secuestro estaba relacionado con fines extorsivos. Al final de la tarde personas cercanas llegaron al lugar donde se encontraba Maira y su hija, quienes se encuentran bien de salud, salvo por varias picaduras de insectos.