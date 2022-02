Maquinarias en épocas de campaña, ¿herramienta inevitable?

En Hora 20 un programa para analizar los hechos y las movidas políticas del fin de semana: se debatió sobre le futuro de la Coalición Centro Esperanza, de los avales y la fuerza de la coalición ahora que sale Íngrid Betancourt. También una mirada a la llamada “cláusula Petro”; el efecto en la contienda política y la presión que le pone a la campaña; de otro lado, un análisis al aumento abismal en la inscripción de cédulas en algunos departamentos. Por fuera de la política, un análisis el Estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en cuanto a la seguridad de los exfarc.

Después de una crisis, de varios ultimátum, de un mea culpa y de discusiones en privado y en público, se dio la salida de Ingrid Betancourt de la coalición, pues consideró que se está siendo complaciente con la corrupción y con las maquinarias; esta situación se da después de las críticas que lanzó la candidata de Verde Oxígeno a Alejandro Gaviria tras el apoyo de algunos políticos de trayectoria a la campaña del exrector. Estas adhesiones fueron asumidas por Betancourt como la puerta de entrada de las maquinarias a la coalición, lo que finalmente desató en su salida.

Tras este hecho se abrieron varios interrogantes como las implicaciones de evitar las zonas grises en política; el rol de los apoyos y adhesiones de figuras de peso en la política nacional, esto sin dejar de lado los efectos al interior de la coalición, pues Verde Oxígeno había otorgado el aval para la candidatura a la presidencia a Carlos Amaya y a Sergio Fajardo, pues con la salida de Betancourt ambos quedaban sin respaldo en sus candidaturas, no obstante, esta misma tarde el asunto fue resulto y tanto Amaya como Fajardo ya tienen aval en Dignidad y ASI respectivamente.

Después de este traspié en la coalición, los miembros consideraron que algunas adhesiones no las comparten y que lo lamenten, por lo tanto, el pasado sábado a través de seis puntos volvieron a dejar claras las reglas del juego: No aceptar el apoyo de congresistas que han trabajado con el gobierno y un no a los apoyos de cadenados por corrupción.

Lo que dicen los panelistas

Rafael Nieto, ex precandidato a la presidencia, abogado y ex viceministro de Justicia, lanzó varias preguntas sobre la política tradicional y el clientelismo al interior de la Coalición Centro Esperanza, “¿Qué entienden en esa coalición por políticos? ¿hacer política toda la vida? Ahí está Cristo, ¿los que llevan décadas en política? Ahí está Fajardo, ¿los clientelistas? Amaya y Cristo han hecho clientelismo”, mientras que agregó que parece más bien que los políticos que pretendían ser sumados por Gaviria no les gustaban a otros precandidatos, “mi cuestionamiento de fondo es a una posición que me parece falsamente purista porque no corresponde con los nombres que hay en la coalición”.

En cuanto a las llamadas “cláusulas Petro”, explicó que son ccontratos válidos en medio de un ejercicio de autonomía de las partes en definir las cláusulas en un contrato; “no son inusuales en los contratos, son propias del derecho civil”, y explicó que al tiempo lo que hacen es cubrir un riesgo, “las dos partes asumen esa condición, nadie está obligado a pactar de esa manera”.

Angélika Rettberg, politóloga, profesora en la Universidad de los Andes y experta en resolución de conflictos, planteó que lo ocurrido en la Esperanza abre la pregunta de cómo hacer política en Colombia en los próximos años, “esto deja una incertidumbre de lo realista que es continuar con este camino”. De otro lado, explicó que la maquinaria es una estructura política para movilizar electores a favor de un candidato, “se trata de reglas, de grupos, de personas con firmas, reuniendo jóvenes, armando grupos, priorizando; eso es necesario a la hora de hacer política”.

En cuanto a la decisión de la Corte Constitucional, advirtió que el fallo demuestra que hay instituciones que hacen seguimiento, monitoreo y que prestan atención de organizaciones como ONU, “es importante el contexto porque eso no es más guardaespaldas o camionetas”, pues explica que se debe contextualizar sobre el lugar, el modo y la manera como están ocurriendo los crímenes contra desmovilizados.

Para Alfonso Prada, abogado, exsecretario general de la presidencia y profesor universitario, hay enfrentamiento de criterios y una enrome confusión de Ingrid Betancourt entre lo que es maquinaría y lo que es divergencia ideológica. Al tiempo que consideró razonable que el centro mantenga coherencia ideológica y se presente como es, “si hay crisis está bien y, está bien que se resuelva y si alguien tiene que salir, pues que salga"

Sobre las “cláusulas Petro”, dijo que se quiere plantear la idea de generar una sensación de miedo, “parte de la estrategia de la derecha es generar ambiente de miedo para generar indignación y temor”.

Para Juan Esteban Lewin, director editorial de La Silla Vacía, hay una pregunta y es, “¿qué se entiende por maquinaria?, una pregunta que se conecta y está cerca a las emociones de mucha gente que rechaza a los políticos sin entender qué son los políticos”, pues considera que el rechazo a todo lo que suene a política, estructura, partido o la crisis de partidos, “da lugar a figuras anti políticas que uno no sabe para dónde va y ahí salen figuras como Bukele o Chávez”. De otro modo, destacó que hacer política es un arte, “eso se aprende haciéndolo” y planteó que puede tener altos costos para la sociedad alguien que venga de afuera con discursos como los de Ingrid Betancourt o Rodolfo Hernández.

Por último, dijo que no cree que Vede Oxígeno exista como partido, “¿cuál es su estructura?, ¿cuál es su ideología? En ese sentido, no importa mucho más allá de los avales”, concluyó.