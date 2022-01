Gobierno trabaja en reubicación y retorno de emberas de parque Nacional

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Ramón Alberto Rodríguez, director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, sobre la situación actual de los indígenas Embera en el parque Nacional de Bogotá.

El director indicó que "sentimos que es una necesidad de articulación entre todas las entidades para dar respuesta. Hacer énfasis que eso no es de la noche a la mañana para retornar a la comunidad, esto lleva un proceso de concertación de varios meses. Hay un principio en el marco de la ley que es la voluntariedad, nosotros no podemos obligarlos. y por eso de pronto ha sido la discusión con la Alcaldía. No toda la comunidad que está en el parque quiere retornar. El año pasado nosotros retornamos más de 1.300 personas. Hay que concertar y dialogar."

Por otro lado, sobre las afirmaciones de la alcaldesa Claudia López señaló que "no es que tenemos que sacarlos en febrero, ya se arrancó una concertación con los que están en el parque La Florida, estamos en ese proceso. Creo que hemos avanzado, pero los que se van a quedar si necesitamos que se pueda avanzar en el plan de reubicación. Ese es un tema de buscar la reintegración social de esta comunidad. Los que se quieren quedar ya llevan muchos años viviendo en la ciudad".

Sobre las personas que desean quedarse en Bogotá mencionó que "hay que buscar esa reintegración social, que es garantizar los temas de vivienda, salud, que estén en unas condiciones mínimas. Lo que sucede es que hay un tema de mendicidad, hay personas que se aprovechan de la comunidad. Lo que tenemos que articular con el Distrito es un proyecto de vivienda."

En relación con los indígenas que van a retornar afirmó que "hemos estado muy juiciosos, ya son más de 1.000 que están allá y les garantizamos el alojamiento y la seguridad. Lo que tenemos que hacer es trabajar muy de la mano tanto para los que se quedan, como para los que se van".

Sin embargo, mencionó que algo ha dificultado su trabajo es que los indígenas que se encuentran en el parque Nacional no han permitido la caracterización para saber cuántos son.