El Pulso del Fútbol, 19 de enero de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Perú y Argentina en la próxima fecha de las eliminatorias. César dijo: "No estoy de acuerdo con muchas cosas de la convocatoria de Rueda, mi gran preocupación es que el único volante de creación es James Rodríguez, no hay ningún otro volante 10 en la lista". Sobre el tema Óscar agregó: "Colombia tiene ataque, pero no tiene gol. Usted dijo que Colombia tiene una buena defensa y ahora no convoca a muchos de los defensas que jugaron en la anterior fecha eliminatoria".

