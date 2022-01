“Susana Cato y Gabo tuvieron una historia de amor no efímera”

En la casa de Gabo y Mercedes Barcha, todos lo sabían: el nobel tuvo una hija con la periodista mexicana Susana Cato, uno de sus grandes amores de su vida. Una hija que hoy tiene 31 años y que creció sabiendo que su padre era de uno de los escritores latinoamericanos más célebres, sin embargo, aunque jamás fue negada, no lleva el apellido de Gabo y apenas hoy se conoce su historia. Los amigos cercanos del nobel, los cuidanderos del secreto, debían esperar a que Mercedes muriera para contarlo al mundo.

Llegó el momento. Y fue el amigo de Gabriel García Márquez, escritor y poeta, Gustavo Tatis Guerra, quien lo hizo en un artículo publicado en el periódico El Universal de Cartagena. En 10AM Hoy por Hoy, Tatis amplió lo escrito y reveló detalles inéditos sobre la historia de amor, complicidad y silencio que protagonizaron Gabo y Susana Cato.



La madre de Indira, la hija de Gabo, y el nobel se conocieron en los años noventa, en Cuba, cuando él era director del Taller de Guiones de la Escuela de San Antonio de los Baños y ella, una ingenua y brillante alumna, treinta años más joven, poseedora de una fascinante inquietud intelectual que conquistó a Gabo. En medio de libros, letras y cine, en noches bohemias y charlas inconclusas, resultaron en un apasionado romance que no concluyó cuando se acabó el curso. Al contrario, se prolongo por años y dio como resultado una hija que hoy en día tiene 31 años y que es el secreto mejor guardado en la vida de Gabriel García Márquez. “Susana fue un amor secreto, de aventuras fílmicas, lograron una complicidad creativa” relató Tatis en 10AM Hoy por Hoy.

¿Sabía Mercedes Barcha la historia?

Sí, lo sabía, contestó el escritor Tatis Guerra, quien fue el escogido por los amigos para revelar esta historia. “Cuando ellos se enteraron de esa relación no efímera, respetuosa y profundamente amorosa, acogieron a Indira como parte de la familia”, dijo en Caracol radio el guardián del secreto. Para Mercedes, la eterna esposa de Gabriel García Márquez, la custodia de sus libros y la compañera infalible de su vida, no fue fácil asimilar esta relación extramatrimonial. “Toda noticia secreta genera cataclismos emocionales, creó un cataclismo en Mercedes y en los hijos, no fue fácil asimilar esta situación”, amplió Tatis Guerra.

Indira, la hija de Gabo que no lleva su apellido, es hoy una genial productora de cine que ha llevado sus historia al campo social. En 2020 ganó más de quince premios con la producción de su primer documental: ‘Llévate mis amores’ (2014), dirigido por Arturo González Villaseño. Además, hace parte del circulo más íntimo de la familia del nobel colombiano. “Hace parte de la familia García Márquez, sus hermanos desean que venga muy pronto a Cartagena” aseguró el escritor en 10AM Hoy por Hoy.

Susana, la madre de Indira, prefirió que su hija no creciera con el apellido de Gabo, para no crecer bajo la sombra de semejante personaje. Sin embargo, Gabo jamás la negó ante su familia. “Gabo tuvo una relación amorosa con la niña”, afirmó Tatis.

Gabo que vivió para contarla, jamás hizo pública la historia de su hija y hoy, ocho años después de haber fallecido, es el protagonista de una poderosa historia de amor que dejó el anonimato para poner al mundo a hablar nuevamente del premio nobel.

Susana Cato

Susana Cato, nació en mayo de 1960 en el Distrito Federal de México, y escribió junto a García Márquez y Eliseo Alberto Diego en 1991 el guion de la cinta ‘Con el amor no se juega’ (1991), dirigida por Carlos García Agraz, José Luis García Agraz y Tomás Gutiérrez Alea. La periodista y escritora Susana Cato ha escrito programas para la radio indígena, cuentos y teatro para la televisión y multimedia.

