Benedicto XVI, acusado de encubrir a un cura abusador cuando era arzobispo

Hay revuelo en la iglesia católica luego de que una investigación del periódico semanal alemán, Die Zeit, acusara al papa emérito Benedicto XVI de aceptar la llegada de un sacerdote pederasta a su diócesis en 1980, pese a conocer las acusaciones en su contra.

Ante esto, el doctor en derecho canónico, Hernán Olano, habló en 6AM Hoy por Hoy sobre esta denuncia de encubrimiento del papa emérito cuando era arzobispo en Múnich, Alemania.

Le puede interesar:

Olano, comenzó con un contexto: "En mayo de 2019 el papa emérito publicó un documento sobre la iglesia y los abusos sexuales. En ese momento dice que, aunque no era responsable por ser emérito, comienza a contar los orígenes de los abusos en Alemania. En 2014 se creó la comisión para la protección de menores y se comenzaron a analizar casos".

"En el documento de Benedicto del 2019, presenta el contexto histórico de la época de los 60' y le echa la culpa de la pederastia a la revolución de mayo del 68. Dice que hubo decadencia moral en los sacerdotes y se consideraba como algo común", agregó.

Por su parte, sobre el encubrimiento, contó que Joseph Ratzinger quedó encargado de este sacerdote.

"En el 80 cuando fue trasladado a la diocesis de Múnich, el cardenal arzobispo no hizo nada ante esto, pero porque estaba encargado en Roma de asuntos que había delegado Juan Pablo II. El pastor de la diocesis, Joseph Ratzinger, no tuvo cuidado con el tema, que se encomendaba de tener al cuidado a ese sacerdote Peter H. y consideraron que con terapia psicológica iba a cambiar y eso no fue lo que ocurrió", dijo.

Finalmente, el doctor en derecho canónico expresó: "En el documento del papa Benedicto, se centra en su experiencia vivida en la juventud en Alemania y habla de clubes de homosexuales formados en seminarios que actuaban abiertamente. No era desconocido para él y debía tomar cartas en el asunto".