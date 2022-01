Si Consejo de Estado mantiene su jurisprudencia POT de Bogotá se puede caer

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda sobre su columna titulada “El POT de Claudia López: Crónica de una nulidad anunciada”.

Henao aclaró que "esto ya lo vivimos en la época de Petro, cuando él presentó el Plan de Ordenamiento Territorial y se lo negó el Consejo, él lo sacó por decreto. En esa decisión que se demandó ante el Consejo de Estado y también por el Ministerio de Vivienda, el Consejo de Estado en una sentencia señaló de forma clara que el paso por el Consejo no era un paso cualquiera o formal. Era un paso que efectivamente necesitaba discusión, porque el Plan de Ordenamiento Territorial si impacta la vida de los ciudadanos".

Por otro lado, mencionó que se necesita esa discusión porque el Plan de Ordenamiento Territorial puede provocar que "la vivienda sea más costosa, generar trancones, que las personas de clase media no vayan a conseguir vivienda porque los costos van a subir un 60% y los impactos ambientales van a ser enormes".

Con lo anterior, indicó que "la Corte Constitucional y el Consejo de Estado dicen que si no hay una efectiva discusión en un Plan de Ordenamiento Territorial no puede hacer en la vía jurídica. De noventa días el Plan se discutió solo 20 días, por lo cual si el Consejo de Estado y la Corte Constitucional mantienen su jurisprudencia, el Plan de Ordenamiento se tendrá que caer y Bogotá seguirá en la misma incertidumbre".

Esto último lo reafirmó tras señalar que "si no se aprueba en noventa días se puede sacar por decreto, pero tiene que darse una efectiva discusión en ese periodo. En este caso hubo muchas recusaciones, que en muchos casos ni se sabe quiénes las presentaron. Como lo dijo Peñalosa, muchas de esas jugadas parece que eran de la misma administración, así no se hayan probado y se dieron muchos mecanismos para que no se diera la efectiva discusión."

Asimismo, señaló que "creo que este POT tiene cosas positivas, Bogotá necesita un POT porque el que se tiene ya lleva 22 años y está en desuso. Así como la ciudad tiene unos estratégicos ambientales que tiene que proteger y este POT lo tiene, lo que pasa es que todas esas medidas y errores deben ser discutidas ante el Consejo, porque si salen así va a ser imposible la construcción".