Casos de ómicron en Colombia: todo lo que debe saber y lo que vendrá

Franklin Prieto, director (Encargado) del Instituto Nacional de Salud, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre los casos de COVID-19 con la variante ómicron que se encontraron en Colombia y sobre lo que viene para el país con esta mutación.

"Los casos se identificaron en Cartagena y Santa Marta. Afortunadamente estos casos fueron seguidos desde su ingreso a Colombia, por lo que se identificaron casos y se hizo el aislamiento. Estas personas no necesitaron hospitalización. Las tres personas ya están recuperadas. Que ahorita delta sea predominante, hace que ómicron no tenga ese lugar tan fácil. No llevamos mucho tiempo con delta tampoco", contó.

Lea más: Colombia detectó los tres primeros contagios con la variante Ómicron

Adicional a esto, explicó que ómicron tiene algunos síntomas distintos y que no siempre va a ser una simple gripa, por lo que se debe estar atento a las señales.

"Las personas piensan que una gripa normal no es COVID-19, pero eso tiene ómicrom, puede no tener tos ni fiebre, porque no llega hasta el pulmón, sino hasta los bronquios. Es importante hacer caso a los síntomas", dijo.

Y agregó: "Estamos hablando de que es altamente infecciosa, así como rápidamente progresiva. Las hospitalizaciones no ocurren con los primeros casos, sino con el transcurso de los días. En Sudáfrica, que dio el campanazo de alerta, observaron cómo aumentaron casos y luego disminuyeron. Hay elementos que no ayudan a saber una proyección exacta del fenómeno".

Para finalizar, relacionó la variante delta con la ómicron, siendo esta primera la dominante durante estos últimos meses.

"Puede pasar lo que pasó con delta, que fue predominante en el hemisferio norte, pero acá no tanto. Claro que se pueden presentar muchos casos y muertes, que incluso pueden ser menos que la variante delta", finalizó.