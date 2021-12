Hora 2022 - episodio 13: el debate de las cabezas de lista al Senado

En Hora 20 un programa especial, es la primera vez que las cabezas de lista de siete partidos o coaliciones hablaron en un debate en la carrera por conseguir las mayorías en el Legislativo después de que este lunes 13 de diciembre la Registraduría cerrara el registro para conformar las listas al senado de la república y Cámara de Representantes con las que irán los partidos políticos y movimientos a la contienda del próximo 13 de marzo del 2022 cuando se defina quienes ocuparán las 108 curules en el senado y las 188 de la Cámara al estrenar las 16 circunscripciones especiales de paz.

Lo que dicen los candidatos al senado

Gustavo Bolívar, cabeza de la lista conjunta del Pacto Histórico, actual senador de la república destacó que la meta de la lista es conseguir las mayorías al congreso bajo la fórmula 55-86, esto según cuenta, basado en las encuestas en las que el Pacto Histórico podría lograr más de 4 millones de votos. Además, relató que más de 350 personas se presentaron para conformar las listas a senado.

Por otro lado, comentó que parte de la desconfianza hacia el congreso se concentra en que los políticos suelen decir cosas bonitas en campaña, pero cuando se llega con proyectos a plenarias, el discurso cambia radicalmente, “si el proyecto no les conviene, se ausentan o lo votan negativo”.

Humberto de la Calle, cabeza de la lista conjunta de la Coalición Centro Esperanza; exvicepresidente, constituyente, ex negociador de paz se refirió a la agenda de lucha contra las drogas que impulsaría desde el congreso, “el eslabón más débil, el de los campesinos que viven de la coca, es ahí donde no está el grueso del negocio”, explicando que el Gobierno no atendió lo que se pactó en conversaciones de paz, mientras que el problema sigue vigente y hoy es un problema nacional. Agregó que ante una guerra perdida no nos podemos dedicar a fumigar y que la estrategia debería estar concentrada en una perspectiva de salud pública y en una política internacional equilibrada donde haya corresponsabilidad con países consumidores.

“Hay un congreso que huye a temas como aborto, eutanasia, no regula a tiempo. Mientras el congreso huye, la Corte entra a llenar vacíos que no han sido objeto de tratamiento en el Congreso”, sentenció sobre el papel que ha ido tomando la Corte de legislar en los asuntos que el Congreso no atiende.

Para Efraín Cepeda, cabeza de lista por el partido Conservador, actual senador de la república, las Cortes deben estar para tomar decisiones judiciales, pero que en el sentido de lo transparente y público que debe ser el ejercicio en el congreso, “el voto debe ser público, transparente y el debate en bancadas es importante, escuchar a candidatos y tomar decisiones en lo que conviene al país”.

Mábel Lara, cabeza de lista al senado por el Nuevo Liberalismo, periodista y presentadora de televisión, aseguró que enfrentar la política antidrogas es un asunto de largo plazo que cruza la titulación de tierras y la óptica de salud pública. Además, de regular la hoja de coca y revisar los errores que se han cometido en la implementación en el caso de la marihuana medicinal.

En cuanto a los costos de las campañas, dijo que hoy un candidato necesita $5 mil millones para una campaña, “nosotros que no tenemos plata, entonces haremos un préstamo con reposición de votos”.

David Luna, cabeza de lista al senado por Cambio Radical, exministro de las TIC, excongresista, sostuvo que políticos y ciudadanía se debe comprometer a lo que puede cumplir. “Uno ve algunos prometiendo lo imposible o por fuera de sus competencias”, también dijo que hay que rendir cuentas para que se evalúe, porque ciudadanos terminan siendo los jefes de los políticos. Además, sostuvo que el apoyo a un gobierno es importante, pero también cree necesaria la crítica cuando las cosas no funcionan, esto con el fin de evitar dejarse cooptar, pues considera que “no dejarse” es un derecho de la ciudadanía.

Para Miguel Uribe, cabeza de lista al senado por el Centro Democrático, sido secretario de gobierno de Bogotá y excandidato a la alcaldía de Bogotá, recuperar la confianza se construye haciendo las cosas bien. “No se negocian convicciones, no se negocian principios. Eso es lo que hay que hacer al llegar al Congreso, hay que dar resultados”.