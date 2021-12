Es inaceptable calificar de "masacre" una actuación de la Policía: Molano

Tras la calificación de “masacre” de la alcaldesa de Bogotá Claudia López sobre las actuaciones de la Policía en los hechos ocurridos en varios sectores de la ciudad durante las noches del 9 y 10 de septiembre del 2020, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles luego de conocerse la muerte de Javier Ordóñez, el Ministro de Defensa Diego Molano en entrevista con 6AM de Caracol Radio, señaló como inaceptable que se califique de masacre una actuación de la Institución a pesar de que existen varios relatos que ratifican un posible ‘exceso”, como el caso del hermano de una patrullera, que lo mató una bala de la Policía sin estar participando en el paro.

“La ciudad estuvo bajo un ataque por lo que es inaceptable que se califique de masacre una actuación de la Policía. No fue una manifestación pacífica, no se puede calificar un proceso que solo puede juzgar la Fiscalía. La Policía abrió las investigaciones pertinentes, 86 procesos fueron desarrollados internamente para identificar los excesos, por lo que un Policía fue juzgado y otro está terminando su proceso judicial. No se puede calificar como si fuera una actuación colectiva de la Policía en un hecho que no tiene precedentes porque hubo un acto individual como en toda democracia corresponde”, afirmó.

Leer más: Segunda explosión en aeropuerto Camilo Daza deja dos uniformados muertos

Aprobado en último debate proyecto que busca profesionalizar a la Policía

¿Dónde está ‘Iván Márquez’?

El Ministro afirmó que según fuentes de inteligencia, el jefe de la “Segunda Marquetalia” Iván Márquez “se encuentra en Venezuela, con intenciones de salir del país pero no ha logrado concretar su salida”.

Detalles sobre la muerte de Alias ‘El Paisa’ y ‘Romaña’

Durante la entrevista, el jefe de la cartera afirmó que las disidencias de las Farc está dividida en dos ramas: la “Segunda Marquetalia” que son quienes defraudaron el Acuerdo de Paz y se fueron a Venezuela a delinquir, y las disidencias que han tratado de expandirse en territorio colombiano pero gracias a las Fuerzas Militares no han podido perpetrar los planes.

“No han podido perpetrar su plan de expansión en Colombia porque nuestras Fuerzas los confrontan y los estamos combatiendo con la incautación de coca, eliminación de laboratorios, entre otros”, afirmó.

Entrevista completa en Caracol Radio.