Claudia López criticó a MinDefensa y calificó de masacre las muertes del 9S

En las últimas horas se revelaron los resultados de una investigación de Naciones Unidas en las que arrojaron un total de 11 personas asesinadas por las protestas del 9 y 10S en Bogotá. Claudia López, alcaldesa de la ciudad, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre lo sucedido y ratificó que fue una masacre.

"Es una masacre. ¿Cómo se le llama el asesinato de 11 personas en 24 horas por disparos de la Policía? Hay que reconocer las cosas por su nombre y crímenes de agentes del estado, de la Policía. También enmendarlos, entender qué pasó y por qué, para que no vuelva a pasar", dijo.

Revise acá los resultados de la investigación: "La Policía se ensañó con los más pobres de la ciudad": informe 9-S y 10-S

Y agregó: "Yo como alcaldesa le solicité a Naciones Unidas que hiciera un informe independiente basada en la evidencia. Todo se pudo contrastar. Quiero ofrecerle a la oficina de Naciones Unidas que hizo esta relatoría".

Adicional a esto, dejó una fuerte crítica a Diego Molano, ministro de Defensa, por no haber sancionado aún a los policías que están en investigación.

"Esperamos que haya justicia, algo que no ha habido. Solo 4 de 11 jóvenes que fueron asesinados tienen hoy imputaciones por cargos de homicidio a miembros de la Policía. Y estos miembros que violaron la ley siguen patrullando y siguen armados, en servicio. Es un acto elemental... No ha sido posible que lo haga el ministro de Defensa", contó.

Claudia López también explicó que va a pedir una reunión con Iván Duque, presidente del país, y con la CIDH.

"Es un informe doloroso y era mi compromiso como ciudadana y alcaldesa con las víctimas. La Alcaldía de Bogotá es la única que ha hecho el acompañamiento para que esto no quedara en el olvido. Le voy a solicitar una audiencia al presidente para que conozca el informe y las recomendaciones. También contra la CIDH para que le recomiende al estado colombiano que cumpla. Las autoridades deben proteger, no abusar de la ciudadanía. Si no, se derrumba la democracia", contó.

Y finalizó: "Si de mí dependiera, si yo fuera la jefe, estarían suspendidos del servicio hasta que se haga el juicio. Ni culparlos, ni salvarlos, sino suspenderlos. Ofrezco perdón y asumo mi responsabilidad, debí hacer hecho más, en 24 horas hubo 75 heridos de bala, 11 muertos y familias que lloran a sus hijos. Es mi trabajo evitar esto. Le reconozco a la Policía que ha tomado medidas para evitar esto. Este año no hubo tragedia semejante".