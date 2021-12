"La Policía se ensañó con los más pobres de la ciudad": informe 9-S y 10-S

Se conocieron los resultados del informe que complementa la labor investigativa de autoridades judiciales y disciplinarias, y que fue elaborado por un relator y siete investigadores, contratados a través del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), equipo encabezado por Carlos Negret, exdefensor del Pueblo.

Lea más: Ayuda humanitaria y empleo es lo que más piden los venezolanos en Bogotá

Durante la revisión de estos resultados fueron dadas a conocer 5 conclusiones de la revisión que se hizo de cada uno de los casos en los que murió resultó herida una persona:

Primera Conclusión:

“Los días 9 y 10 de septiembre la Policía Nacional actuó de forma desproporcionada ilegal y apartada del principio de humanidad en Bogotá y Soacha, su actuación causó una masacre que cobró la vida de 11 jóvenes”, indicó el informe.

Segunda Conclusión:

“Los Policías se ensañaron contra la gente más pobre de la ciudad (…) las víctimas mortales comparten algunas características socioeconómicas, son hijos de familias provenientes de diferentes regiones del país buscando oportunidades, 14 de los 14 casos. Sus edades están entre los 17 de los 27 años, también 11 de las 14 víctimas no eran profesionales y dos estaban estudiando, uno más tenía formación técnica; los ingresos de 13 de los 14 eran sueldos que no superaban un salario mínimo, 7 de las 14 víctimas dejaron huérfanos”.

Tercera Conclusión:

Las cifras:

14 asesinatos

75 personas fuego

43 cortopunzante

187 oro tipo de lesiones

216 policías heridos

300 ciudadanos heridos

76 casi afectados

17 incendiados y destruidos

Cuarta Conclusión:

“Operativamente, la Policía Nacional no se encuentra subordinada a las autoridades locales y civiles, cuyas ordenes pueden ser desautorizadas por un mando”.

Quinta Conclusión:

“La estrategia investigativa de los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre es escaza para garantizar la no repetición de estos eventos. La obligación de investigar y sancionar requiere de un compromiso material para los familiares de las víctimas y este compromiso pasa por investigar hipótesis complejas, por lo tanto, las pesquisas deben comprender que no hay casos aislados".

Claudia López

La investigación realizada de forma independiente, tuvo un carácter académico y de apoyo a las investigaciones que se realizan por los casos ocurridos en el año 2020.

“Ofrezco perdón como ciudadana y como alcaldesa, por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera; todos nos equivocamos, pero la sabiduría de los seres humanos no consiste en no equivocarse, no somos formas de vida infalibles, pero somos formas de vida perfectibles y tenemos la capacidad de sentir, razonar y cambiar”, dijo Claudia López.

La alcaldesa aseguró que continuará comprometida con el esclarecimiento y con la verdad sobre lo ocurrido durante las jornadas de protesta en Bogotá.