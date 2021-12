Dudamel: "No sentimos que éramos 10 contra 11 por el apoyo de la gente"

Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali, dialogó con El VBar Caracol sobre el momento positivo que vive su equipo, líder del cuadrangular A con 7 puntos, cuatro más que sus principales perseguidores. El venezolano destacó la calidad de su plantel y el apoyo de los aficionados.

Para Dudamel, la mejoría que ha tenido el cuadro 'Azucarero' se debe mayormente a un tema de actitud. "Pasa principalmente por un aspecto actitudinal, los jugadores son consecuentes con el compromiso que han adquirido y ha partir de ahí todo ha fluido".

"Es un equipo muy seguro, de un gran carácter, después el funcionamiento varía de acuerdo al rival. Tiempo es lo que menos hemos tenido, el equipo actúa de acuerdo a lo planificado y a lo propuesto", agregó al respecto.

Sobre la expulsión de Darwin Andrade y la posibilidad de que se le complicara el juego ante Nacional, manifestó: "miedo me va a dar el día que me pongan a manejar un cohete para ir a la Luna, que me pongan a manejar un barco o un avión, pero cómo voy a sentir miedo si tengo un plantel de futbolistas tan capaces y de tanto carácter. Cuando uno está en el partido uno no siente, uno piensa, uno razona. Lo que había era afrontar lo que se estaba presentando".

Y añadió: "el gran mérito del equipo es la manera en la que entienden las estrategias, como afrontan las adversidades. No es fácil encontrar un grupo que en la adversidad se crezcan".

Mientras que de la expulsión de Alex Castro por provocar a los hinchas y su gesto de blindarlo para poder salir del campo de juego, comentó: "primero la salud del jugador, no quería ninguna agresión, por el futbolista y por la sanción de la plaza. Le dije con mucho respeto, 'si quieres te acompaño y voy contigo', él aceptó'".

"Lo importante es que no pasó a mayores, la gente tuvo un comportamiento a la altura del Deportivo Cali, como también estuvo a la altura del apoyo y del impulso que nos dieron en todo momento, por eso no sentimos que estábamos 10 contras 11, porque sentíamos ese apoyo de la gente y eso nos impulso a ganar", añadió y destacó sobre sus aficionados.

Finalmente, de la posibilidad de ganar la décima estrella, comentó: "sería lindo y lo vamos a conseguir, estamos trabajando para ello, con la humildad que nos ha caracterizado pero con el convencimiento".