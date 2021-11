El Pulso del Fútbol, 23 de noviembre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron nuevamente sobre una nueva jornada de la Liga de Campeones y las implicaciones del clima en este momento en Europa. Óscar dijo: "Estoy viendo el partido de la liga de campeones del Bayern Múnich y creo que ese tipo de juegos no se podría ver acá en Colombia, ellos ya estarían quejándose del frío y no sé si podrían mostrar nivel en un terreno lleno de nieve". Sobre el tema César agregó: "Es que en Europa apenas comienza el invierno y los campos tienen que estar listos para eso. Sí uno ve, las líneas del campo de juego no son blancas, sino cafés o rojas. Parece que las hacen con tierra para que se vean".

