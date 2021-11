Ley de Garantías: Bejarano responde a la ANDI por plataforma de vigilancia

En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló el abogado Ramiro Bejarano sobre su columna en el diario El Espectador contra la iniciativa de supervisar la Ley de Garantías.

Cabe recordar que el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master también habló sobre el caso y comentó lo siguiente:

"No entendió nada y se lanzó a escribir y generar desinformación. Lo que se propuso fue crear una plataforma de información para ponerla al alcance de todos, y así los ciudadanos ejerzan una función de vigilancia en los contratos administrativos".

En contraparte, el abogado y columnista Ramiro Bejarano, dijo que está equivocado, y que lo que le molesta es que alguien lo critique:

"No todo es la ANDI, el país es mucho más que esto. El no puede pretender que, se desarrolle una alianza de vigilancia para los recursos de elecciones. El sentido de la columna, es una manifestación de que una aproximación no es buena, es parte de los refranes de la cultura general", comentó.

Por otra parte, Bejarano reiteró que es increíble que se sancionara la Ley de Garantías. Además que, era peligroso que se tuviera que vigilar minuciosamente los recursos, con una alianza público-privada precedida por la ANDI.

"Como no le dieron la razón, quiere hacer una alianza. Eso no puede suceder en una democracia. Se sancionó la Ley a pesar que había una orden judicial que lo impedía", dijo.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio.