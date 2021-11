Mi Banda Sonora con Andrés Mompotes

A través de música, conocimos las historias del director del periódico 'El Tiempo'. Andrés Mompotes estuvo con nosotros en 'Mi Banda Sonora'. Conozca aquí su lista musical:

Jump - Van Halen

Take On Me – A-Ha

Rebelión - Joe Arroyo

Lluvia - Eddie Santiago

Cali Ají – Grupo Niche

De Música Ligera - Soda Stéreo

Cuando Seas Grande-En Vivo - Miguel Mateos

Oiga, Mire, Vea – Orquesta Guayacán

No Morirá – DLG

La Tierra · Ekhymosis

Al lado del camino - Fito Páez

La vamo a tumbar - Grupo Saboreo

Somos Pacífico – Chocquibtown

Titanium - David Guetta ft. Sia

The Nigths - Avicii

Ella - Tan Biónica

Rude – Magic

Three Little Birds - Bob Marley

Aires de Navidad - Willie Colón y Héctor Lavoe