¿Le querían armar la nómina? Ex dt de Bogotá FC habla de polémico despido

Luego de haber llevado a Bogotá Fc a lo más alto del torneo de ascenso en colombiano, y tras haber perdido de manera estrepitosa ante Fortaleza en el inicio de los cuadrangulares finales, Martín Cardetti fue destituido y apartado del cargo como director técnico. Ante esto, en entrevista con El Vbar de Caracol, el argentino contó que respetó la decisión, pero no la comparte.

“La campaña fue muy buena, es la primera vez en la historia que el equipo es cabeza de serie, tuvimos un partido malo en el inicio de los cuadrangulares, pero como he dicho siempre el que manda es el presidente, no comparto la decisión, pero la respeto”.

Además, añadió: a mí me separaron el día domingo, lo que pasa es que los jugadores el lunes se plantaron en que hablaran conmigo para que volviera, tuvimos una reunión el día de ayer, pero sobre mi ideal futbolística él no estaba de acuerdo, y yo por un solo partido no podía cambiar mi estilo de juego, mis jugadores no podían cambiar por un mal partido nada más”.

Acerca de sus diferencias con el presidente del club, el argentino afirmó que “no estoy de acuerdo en que me metan mano en este sentido, creo que los jugadores que estaba poniendo eran lo mejor que tenía, equivocado o no fueron quienes me llevaron a clasificar de segundo en un torneo muy difícil con un presupuesto muy grande en comparación con el nuestro”.

Así mismo, reiteró que a pesar de un inicio difícil en el que inició con jugadores que noeran de su elección, armó un buen equipo y logró así estar entre los mejores del torneo, por lo que afirmó haberse sentido muy orgulloso de sus dirigidos.

“Yo llegué y armé un equipo con lo que había, me habían prometido que me iban a traer unos jugadores, pero no me cumplieron, luego le dije al presidente que con este equipo no íbamos a clasificar, pero más allá de eso asumo la responsabilidad, fue un proceso de ver juveniles, trayendo también jugadores a bajo costo y a prueba, así que estoy muy orgulloso de ellos”, afirmó.