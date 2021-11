El Pulso del Fútbol, 8 de noviembre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la lesión de Falcao García, quién no podrá jugar con la Selección Colombia ante Brasil y Paraguay. César dijo: "Quedó descartado Falcao de la convocatoria de la Selección Colombia, estará por fuera de las canchas durante un mes. Para los que creían que Falcao iba a ser el catalizador de James en el equipo, ya no va a poder ser". Sobre el tema Óscar agregó: "No va a estar Falcao y quiero resaltar que muchos de los delanteros de la Selección Colombia marcaron goles con sus equipos este fin de semana. Esto es algo que no se puede negar y no se puede tapar que Rueda tiene que ver en la falta de gol".

