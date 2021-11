El Pulso del Fútbol, 5 de noviembre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron nuevamente sobre la convocatoria de James Rodríguez a la Selección Colombia y si fue una buena decisión de Reinaldo Rueda. Óscar dijo: "A Rueda se lo puede criticar, pero es una mentira decir que convocó a James por presión de la Federación y de los patrocinadores. Rueda puede estar tranquilo, porque nadie puede lastimar su honestidad y su don de gente". Sobre el tema César agregó: "Yo no lo hubiera convocado, pero yo no conozco, cómo sí lo conoce, el rendimiento actual de James Rodríguez. Solo en el partido contra Brasil se sabrá si fue bueno o no convocarlo".

