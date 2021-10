Es una pérdida que no se recupera nunca: hermana intendente Blanco

Sandra Patricia Blanco Báez es hermana del intendente Edwin Guillermo Blanco Báez y habló en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre la muerte del policía.

El pasado 23 de octubre celebrábamos el bautismo y la confirmación de mis hijas, él me dijo que no podía asistir porque estaba en una operación muy importante, pero que nos volveríamos a ver, pero no fue así. Es una pérdida que no se recupera nunca", dijo.

Lea también: Adiós, Edwin

En medio de su tristeza, Sandra afirmó que él luchaba por los derechos de los colombianos: "Él quería mucho a su Policía Nacional, no le gustaba la oficina, le gustaba estar en los operativos, le gustaba sentir esa adrenalina".

El intendente compartía su vida con su novia desde hace 9 años, una relación llena de amor y comprensión, aseguró Sandra.

"Queremos agradecer a todos los medios y la Policía Nacional. Hoy es cuando empieza nuestro luto. A todos los jóvenes les decimos que sean íntegros en todo lo que hagan. A mi hermano lo recordaremos como una persona íntegra y sencilla, un hijo amoroso que se entregó a su país".