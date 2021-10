Mi Banda Sonora con Magic Juan

El cantante y compositor Magic Juan aceptó el reto de contar sus historias de vida a través de canciones. Aquí su lista de canciones:

Rock with you - Michael Jackson

Every breath you take – The Police

Rappers Delight - Sugar Hill Gang

Got to be real - Cheryll Lynn

Abusadora – Wilfrido Vargas

Tú – Juan Luis Guerra y Los 440

Walk this way - Run DMC/ Aerosmith

El tiburón – Proyecto Uno

Mucho Corazón - Luis Miguel

Nuttin’ but a ’G’ thang - Dr. Dre

La gota fría – Carlos Vives

Latinos – Proyecto Uno

Pa que retozen - Tego Calderon

Meneando la pera - Magic Juan

Dile – Don Omar

Gasolina – Daddy Yankee

Baby come back – Magic Juan

Pásame la botella – Magic Juan