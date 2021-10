Episodio 10-Hora2022: la narrativa de los candidatos

En este nuevo episodio con los estrategas y expertos en comunicación, se analizaron las narrativas de algunos candidatos y los mecanismos que empiezan a utilizar algunos partidos para buscar alianzas, mientras que al tiempo otros se van dividiendo.

Con una temprana campaña a la presidencia, un periodo preelectoral iniciado más tempano de lo común, los casi 40 precandidatos que hoy buscan llegar a la Casa de Nariño han echado mano de todo tipo de estrategias, presencia en TikTok con bailes, transmisiones especiales casi a diario en sus redes sociales y el uso de estos canales para sacar provecho de la anticipada campaña presidencial, y así evitar los engorrosos tiempos electorales establecidos por la Registraduría. De otro lado, están las narrativas en las que están montados los candidatos, van desde la compra de tierras a expresidentes, pasando por una "seguridad democrática 2.0", hasta quienes buscan erradicar la corrupción, otros plantean poner dinero en el bolsillo de los ciudadanos y toda una clase de propuestas que hacen reflejo de la amplia amalgama de candidatos o de la diversidad y creatividad de los precandidatos.

En este episodio de la Hora2022, se escucharon algunas voces, declaración, fragmento de una entrevista o discurso para ir analizándolo con los panelistas sobre su importancia, el impacto en las elecciones y sobre todo si con esas narrativas o mecánicas de elección que están impulsando tanto candidatos como partidos.

Lo que dicen los panelistas

Para Luis David Duque, director de Estrategia&Comunicaciones, en el Centro Democrático hay cuatro vertientes: "los pura sangre, los derecha recalcitrante, los electoreros y los duquistas", agregando que María Fernanda Cabal intenta lavar la imagen del "trabajen vagos" y busca recoger banderas del uribismo de Álvaro Uribe.

Frente a Juan Carlos Echeverry, dijo que "le hace falta mucha política", pues cree que los candidatos quieren suplir su falencia política, con la comunicación política, "pero Echeverry no genera conexión, no tiene política, no tiene calle", afirmó.

En cuanto a Rodolfo Hernández, señaló que tiene una muy buena narrativa comunicacional, pero no es un movilizador de voto, aunque, por último, dijo que no debería sorprender si termina como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro.

Darío Vargas, socio fundador de Dattis Comunicaciones, comentó que Petro lo que busca es casar peleas con los que cree, son su mejor contrincante, "que Uribe responda le sube el nivel a Petro al tener una discusión con un expresidente", de igual forma se refirió a su techo en las encuestas "creo que es es entre 25-30%. Si hay segunda vuelta entre Centro Democrático-Petro, él va a romper ese techo con plena seguridad y tiene buenas posibilidades de ganar la presidencia si se enfrenta a candidato del Centro Democrático".

Sobre la candidatura de María Fernanda Cabal advirtió que se le debe poner la misma seriedad que a Donald Trump, señalando que no se puede menospreciar su discurso y que, si bien por ahora busca ser la candidata del Centro Democrático, ha logrado hacer "burbujas especiales".

Carlos Arias, gerente de Estrategia&Poder, planteó que Oscar Iván Zuluaga se equivoca al volver al discurso del socialismo porque el país ya no está en el mismo momento político de hace cuatro años, aunque hizo la salvedad de que sí tiene incidencia en generar emociones a través del miedo. De igual forma se refirió al uso que le ha dado Zuluaga a TikTok y definió como vergonzoso lo que ha hecho porque no logra conectarse ni con los jóvenes ni con los adultos al no conseguir una emoción temática sobre la política.

Frente a Alejandro Gaviria, manifestó que solo va a ganar en Twitter, "cuando uno hace estudios de percepción, se da cuenta que a Alejandro Gaviria lo conocen en algunos barrios de Bogotá y Medellín", a esto sumó que no es un candidato que se comunica con un lenguaje cotidiano y que imposta de ser de un nivel socioeconómico que no es, "que se viste de algo popular cuando no lo es, alguien así claramente no va a crecer".

Para Juan Pablo Rocha, presidente y socio de The Juju Colombia, Petro sabe que al pelear con Uribe genera un crecimiento en el Centro Democrático, lo que cree es positivo para Petro porque afirma que nada le conviene más al candidato del Pacto Histórico que llegar a segunda vuelta con un candidato del Centro Democrático.

Sobre Alejandro Gaviria comentó que es el nuevo tibio al no sentar posiciones, "cuando él hace una intervención se le ve la falta de convicción, él siempre está en la mitad de todo".

Por último, habló sobre Federico Gutiérrez y explicó que es el candidato del gobierno y que, si bien en este momento no le sirve la marca del Centro Democrático, se la pondrá cuando lo necesite.