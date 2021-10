El Pulso del Fútbol, 21 de octubre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el título del Independiente Santa Fe en la Superliga ante América de Cali y el análisis del encuentro entre los dos equipos rojos. César dijo: “Independiente Santa Fe, equipo de obreros y sacador de resultados, quedó campeón de la Superliga. El equipo que no tenía gol, se destapó ante el América y siguió manteniendo alguna solidez en defensa”. Sobre el tema Óscar agregó: “Me sentí bien con la felicidad de Santa Fe y sentí también la rabia de los hinchas del América, quienes ya no aguantan a Juan Carlos Osorio. El equipo va de fracaso en fracaso”.

