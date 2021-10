El Pulso del Fútbol, 20 de octubre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron nuevamente sobre las responsabilidades de la “empatitis” de la Selección Colombia en las Eliminatorias. César dijo: “Yo no creo que el único que tiene la culpa de la falta de gol es Rueda, sino que yo le echo la mayor culpa es de los delanteros, que han tenido algunas oportunidades y no las han metido”. Sobre el tema Óscar agregó: “Yo he dicho que Rueda es el mayor responsable, pero nunca le he dicho que toda la culpa es de él. Solo que el sistema perjudica a los delanteros”.

